Encontraron sano y salvo a adolescente que desapareció anoche en Santo Pipó

lunes 19 de febrero de 2024 | 16:15hs.

Gamaliel Horlak, el adolescente de 15 años que desapareció en la noche de ayer en Santo Pipó, fue hallado sano y salvo en la tarde de este lunes en la zona urbana de la localidad de Alberdi. Previo examen médico fue entregado a sus padres para su cuidado.

Mediante fuentes policiales, El Territorio pudo saber que el menor se encontraba en la casa de un amigo en buen estado de salud, lugar donde se hallaba luego de haberse ido de su domicilio, ubicado en la Colonia Tacuara, cerca de las 21.30 de la víspera.

Su desaparición fue denunciada en las primeras horas de esta mañana por el padre del menor, quien mencionó que la última vez que lo había visto fue cerca de las 20.30 cuando toda la familia estaba en la iglesia, hasta que en un determinado momento el menor pidió la llave de la casa diciendo que iba a buscar algo.

En tanto, el progenitor explicó que una hora después de esta situación regresó junto a su esposa a la vivienda. Momento en el que se dio cuenta que su hijo no estaba. Asimismo, mención que el adolescente dejó una carta presuntamente de despedida sin decir a dónde iba, lo que provocó el temor y la incertidumbre de sus familiares.

"Es la primera vez que se va y no vuelve, nunca antes lo hizo", expresó Nancy, hermana del menor, en comunicación con El Territorio. A su vez, la mujer contó que la carta que sus padres encontraron al llegar al domicilio decía que él se iba porque sentía que no era una buena persona, además de mencionar que no lo busquen ni se preocupen.

Asimismo, alegó que la carta tenía características de haber sido escrita tiempo antes, ya que "estaba rota, rallada y arrugada. Como que lo venía planeando hace tiempo".

Por otro lado, la entrevistada expresó que cree que uno de los motivos por el cuál su hermano decidió irse sin decir a dónde, fue que sufría mucho Bullying en el colegio.

"Él es una persona muy emocional y sufrió mucho tiempo de bullying en el colegio, por lo que en el último tiempo él no quería y no le gustaba ir", detalló, haciendo referencia a que en las próximas semanas debe volver al establecimiento para rendir sus equivalencias y materias pendientes.

Desde el momento en el que se registró la denuncia, efectivos de la Comisaría de Alberdi con colaboración de los Bomberos Voluntarios de la citada localidad y de Gobernador Roca, además de vecinos, familiares y amigos del menor, se abocaron a buscarlo por zonas aledañas. Finalmente, aproximadamente a las 14 lograron encontrarlo a raíz de distintas averiguaciones realizadas, el cual dieron que el menor se encontraba en casa de un amigo y que no se comunicó para avisar de su paradero porque no tenía teléfono celular.