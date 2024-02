La crisis complica al Provincial de fútbol

domingo 18 de febrero de 2024 | 6:05hs.

A principios de mes se realizó en Capioví una reunión de la Federación Misionera de Fútbol (Femifu) para delinear el torneo Provincial masculino, para ponerle fechas y confirmar que el formato con el que se jugó el año pasado sería el mismo.

Con 23 equipos confirmados y una plaza a definir por la Liga Posadeña, se definió que serían cuatro zonas de seis equipos y que el campeón (podría luego sumarse el subcampeón) tendrían boleto para el torneo Regional 2024/25.

Hasta ahí todo perfecto. Una vez sorteadas las zonas comenzaron las especulaciones, pero sobre todo las cuentas. Es que algunos clubes vieron que tenían muchos kilómetros por recorrer durante la primera fase y que, con la situación actual del país, sería complicado juntar los fondos para jugar el torneo.

El primero en bajarse fue Atlético Posadas. Después de haber llegado a los octavos de final del torneo Regional, el Decano prefirió apuntar los cañones a la Liga Posadeña. Es que el certamen capitalino tendrá dos plazas para el Regional. Una para Guaraní, ganador del Clausura 2023, y otra para el vencedor del certamen que comenzará en marzo.

Las cuentas son fáciles. A Atlético Posadas le conviene, entonces, jugar el certamen capitalino, no viajar y ahorrarse varios pesos de cara a una posible clasificación al próximo Regional.

El Deca pierde en competencia, en roce con equipos de toda la provincia -quizás posibles rivales en el Regional-, pero en la balanza pesa más lo económico. Atlético Posadas era parte de la zona B junto a Guaraní, Villa Nueva de Puerto Iguazú, Puerto Argentino de San Pedro, Olimpia de Oberá y Victoria.

La baja del Decano fue la primera pero no la última. Durante la semana el que dijo que no estará fue el último subcampeón, River de Villa Bonita. La Banda, que jugó el pasado Regional, bajó su participación por los mismos motivos: el dinero.

Los de Campo Ramón estaban en la zona A junto a Casino de Iguazú, San Martín de Wanda, Corpus, Tuyutí de Apóstoles y Atlético Jardín América. Los dirigentes hicieron números y, al igual que en el caso de Atlético Posadas, pesó más lo económico que lo deportivo en la balanza.

No son tiempos fáciles para los clubes que, ante la incertidumbre económica que se cierne sobre el país, prefieren no arriesgar más de la cuenta. Además se suma otro punto clave, ya que muchos sponsors no están en las mismas condiciones y por eso recortan el presupuesto que, en muchos casos, es para ayudar a los clubes.

Justamente ese fue el caso del tercer equipo que decidió no participar: Guacurarí. El Indio había dado el visto bueno, pero no consiguió el dinero para ser parte del Provincial y prefirió, al igual que Atlético Posadas, apuntar lo que tiene a la Liga Posadeña y buscar desde el torneo capitalino la clasificación al Regional.

De los 24 iniciales, el certamen pasó a tener 21 y durante los próximos días habrá reuniones para definir si cambia o no el formato. Por el momento la postura de la Femifu es no hacerlo, es decir que algunos grupos tendrán un integrante menos y por ende un equipo quedará libre por fecha. Quizás pueda ser un punto a rever y tratar de hacerlo por cercanía geográfica. No es lo ideal, pero el contexto económico pide también ciertas licencias.

Podría presumirse que hay una puja entre la Liga Posadeña y los clubes del interior, pero lo cierto es que River (VB) se bajó por motivos económicos.

Lo cierto es, también, que no será sencillo para los clubes tener un presupuesto estable. Si bien la idea de armar el formato y el fixture con bastante anticipación era poder darle a los equipos la chance de planificar, la crisis económica que atraviesa el país no depende de los dirigentes del deporte. Las constantes subas en el combustible hace que sea imposible planificar a largo plazo.

Por otro lado, gran parte de los equipos confirmaron que jugarán, empezaron a mover el mercado de pases y a hacer sus respectivas pretemporadas para poder llegar de la mejor manera al inicio del certamen que está pactado para el 17 de marzo y que se extenderá hasta el primer fin de semana de septiembre, cuando se debería jugar la final de revancha.