Pacha Cantero ya sacó pasaje

sábado 17 de febrero de 2024 | 6:01hs.

Gonzalo Cantero (23) alista las valijas para lo que será el desafío más importante de su vida. El ahora ex base de Bartolomé Mitre mudará su talento a Asunción, más precisamente al club Sol de América, donde formará parte de la elite del básquet paraguayo.

Hace rato que el posadeño viene con la idea de partir al extranjero y esperaba paciente por una oferta que colme sus expectativas. Fue así que a principios de este 2024 llegó el llamado definitivo para el orgullo de papá Marcelo y mamá Cinthia.

“Se me dio esta oportunidad. Fueron dos o tres clubes que se comunicaron con mi papá, quien hoy hace de mi representante. Finalmente el equipo que se mostró más interesado fue Sol de América”, inició Gonzalo su diálogo con El Territorio.

“Sol está jugando en la Liga Nacional de Paraguay -primera división- desde 2023. Obviamente que pensé en la propuesta y es una oportunidad muy aprovechable porque además se juegan otros torneos competitivos”, agregó. “Es la primera vez que voy a jugar afuera y me van a anotar como ficha menor por mi edad”.

“Respecto a la parte económica de este fichaje realmente llama la atención, no se puede dejar de lado porque la verdad es que el cambio es importante. Desde ya voy a cobrar el doble de dinero y hasta un poco más de lo que me pagaron en el Federal del año pasado jugando para Mitre”, remarcó.

Pensando en grande

Por supuesto que las expectativas son enormes, pero Pacha -su apodo de toda la vida- sabe que la cabeza debe estar fría para saber absorber cada conocimiento y experiencia que se le presente en esta aventura.

“El objetivo individual es tratar de sumar experiencia y crecer en mi juego. Es un lindo salto para mantener el nivel, la oportunidad es inmejorable y ojalá me sirva para dedicarme profesionalmente al básquet. Sería lindo vivir completamente de esto por un buen tiempo”, auguró.

“Me siento más cómodo jugando de base, distribuyendo el juego y tratando de ordenar un poco el equipo. Pero me puedo afianzar en lo que el técnico me pida, no tengo problema en jugar en otras posiciones y lo entrenaré si toca. De eso se trata, de ir sumando”.

“Será una nueva vida porque es la primera vez que salgo de Argentina. No conozco Asunción por lo que instalarme allá será un lindo desafío”, se enfocó.

Un guía indispensable

Pacha se dedicó toda su vida al deporte de la pelota naranja gracias al respaldo de su tío Matías Caramuto, un viejo histórico del deporte misionero, y hoy se siente más que preparado.

“Hago básquet desde los tres años y tengo de tío a Matías. Él fue mi profesor y estuvimos hablando de esta chance de ir a Paraguay… fue el que me dio el empujoncito para aceptar la propuesta, me dio esa tranquilidad que necesitaba”, señaló Cantero, otorgándole un lugar preponderante a uno de los mentores de este presente.

“Desde chico no paré con el básquet y lo practico desde hace 20 años. Es mi vida. Arranqué con infantiles en Tokio, a los ocho me fui al Itapúa, a los 12 probé en Mitre y tuve un paso por El Coatí de Eldorado a los 14; en 2021 me fui a jugar a Huracán de San Javier, en Santa Fe, pero en 2022 tuve una rotura de ligamento cruzado en la pierna derecha por lo que estuve parado. Finalmente en 2023 me reincorporé a Mitre para jugar el Federal”, recordó, haciendo un rápido repaso por su trayectoria.

“Lo que me hizo cambiar la cabeza fue la estancia en Santa Fe. Es ahí donde me di cuenta de lo lindo que es este deporte, volví con otras ganas, con otro juego. Me dio la chispa”, aseguró más que motivado.

Pacha sigue entrenando con el plantel de Mitre en las instalaciones del polideportivo céntrico de la capital misionera y el próximo martes partirá rumbo a tierra guaraní para firmar el contrato y sumarse ya el miércoles 21 a los entrenamientos de Sol. Todo listo para lo que le depare el destino.



El perfil

Gonzalo Cantero Basquetbolista

-Fecha de nacimiento: 25/01/2001 (23).

-Altura: 1,78 metros.

-Perfil: es diestro pero maneja las dos manos.

-Familia: Marcelo (papá), Cinthia (mamá) y Diego (hermano mayor).

-Referentes: Facundo Campazzo (Real Madrid), Stephen Curry (Golden State Warriors) y Kyrie Irving (Dallas Mavericks).