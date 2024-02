Compra de útiles e indumentaria hace reactivar al sector comercial encarnaceno

sábado 17 de febrero de 2024 | 5:30hs.

El puente comienza a tener movimiento después de una temporada en la que eran los paraguayos quienes venían a realizar compras porque le convenía los precios de Argentina no solo en lo comestible, sino también en cuanto a la carga de combustible. Esta situación se revirtió tras la asunción del presidente Javier Milei y la brecha cambiaria favoreció a los comercios del país vecino. El puente internacional San Roque González de Santa Cruz muestra desde los primeros días de enero largas filas para regresar de Encarnación sumado al movimiento en los colectivos y tren internacionales.

El encargado de Migraciones de Encarnación, Blas Arzamendia, relató que en enero se registraron hasta cuatro mil cruces diarios en el puente que une Posadas y Encarnación. El número se incrementó en lo que va de febrero con seis mil cruces diarios, el cual sube aún más los fines de semana y feriados. Los motivos: el turismo en estas vacaciones y la compra de indumentaria y útiles escolares a pocas semanas del inicio de las clases.

En la actualidad un peso argentino equivale a 8,7 guaraníes, y este cambio hace que muchos artículos sean más convenientes para que los argentinos pasen a comprar a Paraguay. “Es conveniente, sobre todo en la cantidad. Tal vez cruzar en tren es más rápido, y sumado a los costos abaratados de indumentaria, zapatillas o incluso artículos para el hogar, hace a Encarnación más atractivo para los posadeños”, manifestó Julio Rodríguez, vecino de Posadas que viajó temprano en tren para realizar las compras para su hogar en el lado encarnaceno.

Crecieron los cruces

En este contexto, en los últimos días se detectaron largas filas para volver de Encarnación hacia Posadas y en horas tempranas se nota la importante cantidad de ciudadanos que esperan para tomar el tren o colectivo internacional, o autos que salen desde Posadas para realizar el respectivo trámite migratorio para cruzar hacia el otro lado. El encargado de Migraciones de Encarnación en diálogo con El Territorio manifestó que “son varios los motivos por lo que los cruces crecieron en el último tiempo, además de la cuestión cambiaria, también hay mucho turismo por las vacaciones de verano y a pocos días de que inicien las clases, los argentinos buscan precio en los comercios encarnacenos”.

Por su parte, Conrado Kiener, presidente de la Cámara de Comercio de Encarnación apuntó que “a pesar de que el valor del peso argentino es muy bajo, las diferencias en los precios por la suba en la Argentina hace que el comercio de Encarnación sea atractivo”. Luego, en diálogo con Radiactiva 100.7, señaló: “Los precios de algunos artículos de esta época realmente convienen a pesar del bajo valor del peso así como también hay algunos artículos que no son de uso tradicional como por ejemplo los materiales de cobre tenían una diferencia del 40%, lo cual me llamó muchísimo la atención y que los argentinos están viniendo a comprar”.

Coincidió que algunos consumidores ya aprovechan para prepararse para el invierno o la compra de útiles escolares. “Los chicos entran al colegio y todo lo que sea para la escuela, los precios convienen. En realidad oportunidades hay en todos los rubros, sumado a este último tiempo, por ejemplo, el fin de semana pasado la afluencia de argentinos fue notoria ya que vienen a hacer uso de la capacidad hotelera, de restaurantes y de turismo que hay en Itapúa no solo en Encarnación sino que hay opciones en todo el departamento”.

Cabe mencionar que durante el fin de semana largo “desde el viernes al domingo 16.000 personas que ingresaron al Paraguay, de los cuales aproximadamente 12 mil fueron argentinos”.

Por otro lado, estos cruces que recién se inician no son parecidos a los que se daban en años anteriores con filas de muchísimas esperas. Actualmente, según se indicó desde Migraciones la espera para cruzar de Encarnación a Posadas es entre dos y tres horas, pero también en el caso del fin de semana de feriado la espera se volvió a tornar interminable para regresar de Encarnación a Posadas.

“Antes de la pandemia ya nosotros empezábamos a marcar la falta de compradores que venían a Encarnación y después de la pandemia con los precios de los combustibles en la Argentina, las colas interminables en el puente, espantaba al comprador argentino por la cantidad de horas que había que esperar para pasar de Encarnación a Posadas de nuevo y ahora se está reactivando”, enfatizó Kiener.

Finalmente, destacó que si bien en dos meses no es tan notoria la afluencia de compradores, “la reactivación es importante en el circuito comercial y en Encarnación en general”.

Los consumidores

Tras el recorrido que realizó El Territorio, varios consumidores que volvían de realizar sus compras en Paraguay hacia Posadas mencionaron que “hay precios que conviene sobre todo lo que es indumentaria, zapatos y algunos artículos para el hogar”. En el circuito del tren se detectaron largas filas para realizar el trámite y cruzar hacia Encarnación, los allí consultados indicaron que “en el último tiempo se notó muchos turistas de Buenos Aires que dejan sus autos al costado de la estación, y viajan a realizar compras”.

Rodríguez, un consumidor posadeño que cruzó en horas tempranas, mencionó que “ahora es más fácil cruzar en la Aduana Argentina, incluso hay artículos que antes no te dejaban pasar, y ahora no hay mayores inconvenientes. Lo que si no se puede traer es en grandes cantidades”. El hombre compró una pava eléctrica y artículos para el hogar como vasos, tazas, y cubiertos. Relató que no gastó más de $15.000.

Por otro lado, Francisca Bareiro, encarnacena que vive en Posadas desde hace más de 50 años, contó: “Fui a visitar a mis familiares, soy jubilada y me conviene ir en tren para evitar las filas de espera cuando regreso”. Mencionó que en la actualidad “el peso está más bajó que el guaraní, y que los costos de Argentina son muy altos por lo que hay cosas que convienen. Esto motiva a los consumidores que van de compras hacia los comercios encarnacenos y en esta época hay muchos turistas, sobre todo de Buenos Aires”. Añadió que en horas tempranas las filas desde Posadas hasta Encarnación son muy frecuente “esto merma cerca del mediodía, después la vuelta es más compleja porque suele haber fila desde el mediodía hasta la tardecita”. Aseguró que tiene conocimiento porque pasa frecuentemente a visitar a sus familiares.

Por otro lado, varias familias cruzaban con sus hijos a fin de aprovistarse para el regreso a la escuela. “Vinimos en patota porque como papás queremos llevarle algo que les guste, y de paso pegarle bien en el talle de los zapatos”, dijo una madre de familia, Mercedes Gónzalez, quién estaba junto a sus dos hijas de 7 y 10 años. Por otro lado, agregó que “en los grupos de la escuela, los papás que ya cruzaron pasan los precios y son muy económicos, sobre todo cuando uno tiene más de un hijo en edad escolar”.

La consumidora mencionó que “es importarte apoyar a los comercios locales, en Posadas hay muy buenos negocios, pero ante esta crisis, uno apunta a cuidar lo más que puede el bolsillo”.

Según los precios que averiguó este matutino, se consiguen mochilas desde $8.000, conjuntos deportivos -pantalón y campera- desde $10.000 para los más pequeños, conjuntos deportivos para más grandes -pantalón y campera- desde $14.000, remeras de educación física desde $2.000, y pantalones cortos o shortpollera desde $4.000. Cartucheras desde $4.000. En cuanto a los zapatos y zapatillas, según el talle los costos parten desde $8.000. Cabe mencionar que estos costos, son según el comercio y se debe tener en cuenta que en algunos casos son compras mayoristas, es decir, se debe comprar más de tres artículos. z