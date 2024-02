Lula acusó a Israel de no cumplir con la ONU y calificó de "injustificable" la matanza en Gaza

sábado 17 de febrero de 2024 | 8:30hs.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, denunció en Egipto a Israel por no cumplir con "ninguna" de las decisiones de la ONU y consideró "injustificable" la matanza de mujeres y niños palestinos en la Franja de Gaza en el marco de la ofensiva contra Hamas. "El Consejo de Seguridad de la ONU no puede hacer nada por la situación de Israel y Gaza. Lo único que se puede hacer es pedir paz ante los medios, pero me parece que la premisa de Israel es no cumplir con ninguna decisión tomada por las Naciones Unidas", dijo Lula en El Cairo, durante una declaración después de reunirse con su homólogo egipcio, Abdelfatah Al Sisi.

El presidente brasileño cumple dos días de gira por Egipto y luego continuará hacia Etiopía, donde participará de la cumbre de la Unión Africana en Adis Abeba, dos países que se sumaron al grupo de países emergentes de los Brics desde el 1 de enero. Las discusiones entre el presidente Al Sisi y su homólogo brasileño también se centraron en "la coordinación conjunta en los foros internacionales, teniendo en cuenta el peso regional de ambos países", dijo el portavoz de la presidencia egipcia, Ahmed Fahmy.

Lula ratificó en su discurso la decisión de acompañar a Sudáfrica en la denuncia por genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. "Brasil fue un país que condenó enérgicamente a Hamas en el ataque a Israel y el secuestro de cientos de personas. Y los condenamos y calificamos el acto de acto terrorista. Pero no hay explicación para el comportamiento de Israel, bajo el pretexto de derrotar a Hamas, matando mujeres y niños, algo que nunca se ha visto en ninguna guerra que yo tenga conocimiento", declaró.

En ese marco, Lula convocó a su par egipcio a respaldar la iniciativa de Brasil para reformar las instituciones multilaterales poniendo como ejemplo que el Consejo de Seguridad de la ONU no logró impedir la invasión de Irak, la guerra de Ucrania, la invasión a Libia y la guerra de Israel en Gaza. "Es urgente establecer un alto el fuego definitivo que permita la prestación de ayuda humanitaria sostenible y sin obstáculos y la liberación inmediata e incondicional de los rehenes. Brasil se opone estrictamente a los intentos de desplazar por la fuerza al pueblo palestino. No habrá paz sin un Estado palestino, que viva al lado de Israel, dentro de fronteras mutuamente acordadas y reconocidas internacionalmente", declaró.

Lula agradeció al presidente Al Sisi el trabajo diplomático de Egipto para la liberación de civiles brasileños de Gaza ante la invasión israelí y propuso elevar las relaciones bilaterales, de las cuales se cumplen 100 años en 2024, al nivel de Asociación Estratégica. El mandatario brasileño defendió su estrategia de política exterior más allá de las relaciones con Europa y Estados Unidos y reivindicó al Brics como "principal espacio de articulación de los países emergentes que avanza hacia un mundo multipolar", a la vez que reiteró la necesidad de crear una moneda común para reducir la dependencia del dólar en comercio exterior.

"En los Brics trabajaremos juntos para reformar el orden global y construir la paz, especialmente en un momento en que están resurgiendo presiones proteccionistas y conflictos que penalizan a los países más pobres. Trabajaremos para crear una unidad de valor común en las transacciones comerciales y de inversión de los Brics, como una forma de eludir la dependencia mundial de una moneda única", afirmó.