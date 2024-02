La definición del precio de la yerba pasó a cuarto intermedio hasta el 29 de febrero

jueves 15 de febrero de 2024 | 12:09hs.

En medio de las confusiones sobre el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), se llevó a cabo una reunión de directorio para discutir el precio de la materia prima para la cosecha abril-septiembre.

La reunión paso a cuarto intermedio ya que no contó con el quórum necesario para sesionar. Quienes no se hicieron presentes fueron los representantes de la industria. “Vamos a pasar a cuarta intermedio porque los representantes de la industria no se presentaron a la sesión especial de precios. Decidimos trabajarlo en una próxima reunión el 29 de febrero y esperemos que ahí sí estén presentes”, indicó Marcelo Hacklander integrante del directorio del Inym por el sector productivo.

A lo que agregó que desde la industria “no presentó ningún argumento ante su ausencia”.

En ese sentido, Hacklander director por parte de la producción en el Inym, dio un pantallazo de cómo está la situación en el sector.

“Siendo realistas, ese valor que supuestamente cerraron en Andresito, realmente es lamentable porque ni siquiera cubriría los costos productivos, es algo que duele mucho de que gente que se alega de ser representante del sector productivo tome decisiones de esta manera y termine metiendo a todos los productores en una bolsa y regalándosela al sector industrial”, manifestó el productor en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

Asimismo añadió que “es vergonzoso” que se tomen este tipo de decisiones cuando toda la zona productora había acordado un “precio unánime de 505 pesos”. “No es un capricho, sino que son números que se van haciendo de acuerdo a una grilla de costos, esta gente plantea un valor muy por debajo de la realidad y como les digo, no cubriría ni siquiera los costos productivos”.