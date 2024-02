Juan Román Riquelme defendió a Pol Fernández de los silbidos de los hinchas: “Es el mejor jugador que tenemos”

jueves 15 de febrero de 2024 | 13:00hs.

Boca le ganó 2-0 a Central Córdoba en la Bombonera y se sumó a los líderes de la Copa de la Liga. Lo llamativo fue que, en la previa, los hinchas se expresaron con silbidos contra Pol Fernández y no es la primera vez. Por eso, Juan Román Riquelme dio una entrevista y lo defendió.

Esta reacción de los hinchas se ve desde hace varios partidos y los apuntados suelen ser Pol y Frank Fabra, dos jugadores que son debilidad de Riquelme. En charla con TNT Sports, el presidente del club dio su mirada sobre el rendimiento del mediocampista.

“Estoy muy feliz de que Pol Fernández esté siendo nuestro mejor jugador desde que arrancó el campeonato. Es el jugador más inteligente que tenemos”, dijo.

“Es porque el único trabajo del que se opina es el nuestro. Yo respeto a todo el mundo, al hincha lo quiero, lo adoro, pero tengo claro que de lo único que opinamos es de futbol”, soltó. Y agregó: “Yo amo este deporte, amo a mi club y creo que sin dudas el mejor jugador que tenemos en este torneo es Pol Fernández”.

Además, contó cuál es el motivo de la exigencia de los hinchas a Pol Fernández: “Hay jugadores que con poco tienen un reconocimiento muy grande, pero con otros cuesta un poquito más. Yo creo que lo que pasa con él es que la gente sabe que es demasiado bueno y le exigen un poco más. Hace todo más fácil”.

A pesar de esta defensa, los hinchas no coinciden y lo hicieron saber. También es para destacar que Pol Fernández tuvo un rendimiento aprobado durante estos primeros cinco partidos de la Copa de la Liga.

Las declaraciones más destacadas de Juan Román Riquelme: la actualidad de Boca

“Para nosotros siempre es importante ganar. Ganar te da tranquilidad, te da confianza. Tanto contra Sarmiento como el último partido merecimos ganar. El gol hace que aparezcan más espacios. El primer gol fue muy lindo y después Boca fue merecedor del triunfo. No tengo dudas que podemos jugar mejor”.

“Nosotros tenemos que pensar con mucha calma. Sabemos que nuestro club hace que se hable todo el tiempo y todos los días. Yo estoy contento con los chicos que llegaron porque se acomodaron muy rápido a nuestro club”.

“Frank (Fabra) es un jugador que lleva nueve años, mucho tiempo en el club. Él sabe muy bien que lo queremos mucho. Frank empezó a ser titular cuando nosotros llegamos al club. Él no era titular como fue con nosotros. Tiene un tema que es un jugador único y eso hace que te quieran mucho o que no te quieran. Lo que tiene Frank es que los errores se lo hacen pagar mucho y las cosas buenas no se la festejan porque no le gusta estar en la tele. Sabemos que quiere mucho a nuestro club y confiamos mucho en él”.

“Antes no había tanta prensa. No se hablaba tanto. Ahora te levantas a la mañana y hasta las 12 de la noche tienen que estar hablando y hablando. Es su trabajo y es así. Mucha gente escucha y después repite. Pero al final está divertido. Lo mejor que le puede pasar a un futbolista es que la gente te quiera y cuando la gente te cuestiona, demostrarle que sabés jugar a la pelota. Ojalá que a muchos jugadores que nos han dado tanto en estos años, como Pol Fernández, los podamos reconocer mucho más”.

“Estamos contentos con el cuerpo técnico que tenemos, con el plantel que tenemos. Confiamos mucho en estos muchachos porque nos han hecho competir de la mejor manera. El técnico se lo ve muy contento, está feliz en el club, se lo ve disfrutar mucho. Tenía ansiedad por debutar en la Bombonera, pero a medida que pasen los partidos se va a ver el trabajo que hace”.

“La Bombonera está cada vez mejor. Nosotros quisiéramos decirle a la gente que vamos a hacer un estadio gigante, con 200 mil personas, pero yo aprendí que en la vida no hay que mentir, hay que decir siempre la verdad. Sí tenemos claro que si podemos hacer nuestro estadio tiene que ser acá. Lo primero que tenemos que hacer es intentar en el mismo lugar, con el mismo terreno, sin molestar a nadie. Y ahí invitar a los vecinos a que vengan y sigan viviendo al lado de la Bombonera. Es la Bombonera la que atrae a la gente, es único, todos la quieren conocer y de acá no nos podemos mover”.

“Para mi manera de ver, (Cavani) jugó mejor que todos los delanteros. Si todos los pases fueron a Cavani quiere decir que su trabajo lo hizo, después se pegan en el travesaño, se va afuera. Ya van a entrar. Pero los movimientos los hizo perfectos. Al final, el delantero está para marcar el pase y solucionar el tema a los volantes”.

Las declaraciones más destacadas de Juan Román Riquelme: los jugadores del Sub 23

“Medina arrancó más o menos (con la Selección argentina en el Preolímpico Sub 23), pero fue titular en los dos partidos más importantes y lo hizo muy bien. Me puso muy contento”.

“El Equi es un jugador de barrio: hasta cuando juega mal lo disimula bien porque compite bien, es mañoso, te choca. Tiene mucho potrero, entonces eso le juega a favor”.

“El arquero (Leandro Brey) ha tenido un buen torneo. A nosotros nos pone muy contentos porque sigue creciendo. Aprende mucho de Romero y de Javi García. Es un chico que escucha mucho”.

“Valentini ha jugado todo el torneo. Con nosotros ha jugado mucho y lo ha hecho bien. Lograron algo muy importante para el fútbol argentino”.

Las declaraciones más destacadas de Juan Román Riquelme: la salida de Valentín Barco

“Yo no me enojé (con Barco). Jamás. Escucho todo lo que dicen, pero no me enojo, vivo una vida normal. Él tomó esa decisión y se tiene que hacer cargo. A mí no me molesta, sí cuando quieren confundir las cosas. Yo veo las cosas muy simples. Ustedes lo saben: cuando vos rescindís contrato con un club, el propio jugador es el que tiene que presentar el papel firmado. Ni el club, ni tu representante ni nadie. Es así de simple”.