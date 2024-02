Se casaron al mes de conocerse y hoy llevan 30 años juntos

miércoles 14 de febrero de 2024 | 9:30hs.

Alfredo Martínez (63) y Daniela Ratzinger (55) llevan ya tres décadas a la par, con un inicio de su historia juntos muy peculiar. Al mes de haberse conocido se casaron y tienen tres hijos: Germán, Darina y Facundo. “Tenemos una linda historia de amor, linda y espontánea, nos conocimos prácticamente nada en el noviazgo y fue todo una vez que ya nos casamos”, dijo Daniela en diálogo con El Territorio.

Al llegar a la casa ubicada en la ciudad de Jardín América se puede ver un hogar donde el pilar fundamental es la familia y todo lo construido se hizo con esfuerzo, alegría, trabajo y apoyo mutuo. Ella siempre con una sonrisa en su rostro, fue quien más habló acerca de todo lo que vivieron en estas tres décadas y los proyectos que tienen por delante.

Fue en un baile de cumpleaños, donde cruzaron las primeras palabras un 10 de julio de 1993, el 13 de agosto del mismo año fueron al altar y se casaron por civil e iglesia. Alfredo luego de verla por primera vez fue a casa de Daniela y ya tenía la idea de casarse. “No recibimos crítica alguna, recibimos el apoyo de nuestros seres queridos, elogios por animarnos, hasta lo tomaron por sorpresa por ser algo tan rápido”, dijo el jardinense.

En tanto, su esposa expresó que mientras uno está de novio “no se muestra la hilacha, eso se muestra después”, pero una vez juntos, la convivencia fue buena, con culturas totalmente distintas pero que se iban adaptando a la par y formaron la familia con sus costumbres, vivencias, con lo que no querían tener de la casa que dejaron y lo que sí querían inculcar a sus hijos.

Hoy en día -precisaron- están felices de su decisión y no se arrepienten, empezaron de cero, de tener casi nada y con trabajo consiguieron sus pertenencias.“Es una historia económica fuerte, fue difícil tener todas las cosas, ahorramos hasta en la comida, no nos dábamos gustos, pero fue lindo porque haber logrado lo que tenemos hoy, con ese esfuerzo y ahorro, las ganas de tener nuestras cosas es lo más lindo”, sostuvo Daniela.

Confianza desde el principio

En ese pequeño lapso que estuvieron de novios hace ya tres décadas no sabían tantas cosas el uno del otro, pero tenían la confianza de que juntos caminarían. Se contaron sus respectivas historias de vida, sus gustos y sueños hacia el futuro. “La bendición más grande son los hijos, verlos crecer sanos y que estén bien”, indicaron.

Daniela comentó que hoy es una época muy distinta y la juventud no es la misma que la que ellos vivieron y eso lo notan en sus tres hijos. “La vivencia que hay entre Germán que es el mayor y Facundo el menor ya es muy distinta, y nosotros como padres también nos debemos adaptar a ellos”, acotó. Es más, recordó que cuando estaba en su época juvenil decía que no quería casarse, menos aún por la iglesia, pero cuando llegó Alfredo a su vida ese punto de vista tomó otro rumbo y fue algo tan inmediato que no tardaron en decir el ‘sí quiero’ en el altar.

Daniela es ama de casa y Alfredo docente, sobre la posibilidad de ser abuelos expresaron que: “Es algo para cuando nuestros hijos estén preparados, cuando decidan ser padres, los tiempos cambiaron y hay que aceptar las nuevas realidades, por lo tanto si ellos quieren no tener hijos también es entendible”, sostuvo Alfredo. Daniela y Alfredo, dos enamorados que llenaron su hogar de cariño, quienes demostraron que a pesar de iniciar con tan poco, se puede cosechar grandes frutos.