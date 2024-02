“Hace un mes no sabía si largaba; ahora voy por más”

miércoles 07 de febrero de 2024 | 6:05hs.

‘Retroceder nunca, rendirse jamás’, puede ser el slogan del eldoradese Jorge Possiel (Toyota Etios), quien el domingo pasado logró su primer triunfo en la Clase 3 del Turismo Pista al vencer en la 1ª fecha del año que se disputó en el autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

A los 46 años, y luego de 66 carreras en la categoría (es el misionero con más carreras en el Turismo Pista) alcanzó su primera victoria en la categoría nada menos que ante el campeón vigente, Exequiel Bastidas (Toyota Etios).

La familia acompañó en un momento único para quien se alza como el misionero con más finales en la categoría.

Possiel, que debutó en la Clase 3 en 2015, no le dio ninguna chance al campeón y tuvo un fin de semana soñado ya que el sábado había clasificado segundo -su mejor clasificación en la categoría- logró su primer triunfo en la serie, quien fue la más rápida de las tres y largó la final desde la mejor posición. En la competencia final dominó de punta a punta y pudo controlar cada ataque que intentó el actual campeón.

“Fue un fin de semana soñado, el premio a tanto esfuerzo, a la disciplina, a nunca bajar los brazos. Cada vez que venía de un mal resultado empezaba el martes con más ganas. Esta carrera fui sin presiones. Hace un mes no sabía si largaba, me quedé sin equipo, me llamó Gonzalo Antolín y yo estaba en Brasil y le dije a Natalia, mi señora ‘voy a probar y después veo si voy’. Cuando probé en dos vueltas me di cuenta que teníamos un muy buen auto”

“Antes de la carrera le dije de nuevo a Natalia, voy a correr sin presiones y si me va bien sigo, sino paro, pero quiero disfrutar. Y fue un fin de semana soñado, porque además de lo deportivo estuvo mi familia, mis hijos Sebastian (21), Santiago (16) y Emiliano (9) ellos, que tanto me bancaron en las malas pudieron disfrutar conmigo de mi primer éxito y eso no tiene precio”, explicó en charla con El Territorio.

Un equipo humilde

Jorge triunfó en su primera carrera en el Antolin Competición y el equipo de San Rafael (Mendoza) volvió a la victoria luego de ocho fechas, ya que la anterior había sido el 16 de abril de 2023 en Río Cuarto, con otro misionero: Martín Badaracco (Etios).

“Es un equipo humilde, que te escucha, donde no hay soberbia y eso hace que el ambiente sea muy bueno. Ellos desde el día de la prueba trabajaron para que seamos protagonistas y todo el fin de semana me hicieron sentir que podía ganar y eso es fundamental para tomar confianza y aprovechar al máximo el gran auto que me dieron. Gonzalo (Antolín) cuando me llamó me dijo, ‘nosotros necesitamos un piloto como vos, queremos trabajar todo el año y ser protagonista’”, explicó.

Possiel lidera el campeonato con 42 puntos, seguido por Bastidas con 36 y Martín con 30, respectivamente.

Otra de las personas que siempre estuvo al lado de Jorge fue el posadeño Hugo ‘Tortu’ López, quien acompañó a Possiel en las 66 carreras a nivel nacional y es la persona que le maneja la radio desde boxes.

“Él también es parte de esto. Los kilómetros que hicimos masticando bronca, y volviendo sin resultado. Lo de él era más difícil que lo mío, porque yo corro, pero él lo sufría desde afuera y además me aguantaba a mi en cada viaje de vuelta, porque él es un amigo de la vida y hoy somos carne y uña y es mi fuente de consulta cada vez que voy a una carrera o que hago un cambio. Él también se merecía esto”, comentó.

Sobre la final recordó: “yo sabía que mi mejor arma era ir lo más rápido posible y aprovechar el gran auto. Por eso corrí casi clasificando todas las vueltas. Además, iba curva a curva, casi no pregunte cuantas vueltas iban. Así que lo hice cada vez que pude y sabía que en el sector 1-2 era mi sector para hacer diferencia”. “Cuando vi el cartel de última vuelta lo hice a fondo para llegar al mixto que es donde él funcionaba mejor. Por eso el comentarista dice que me pasé, pero en realidad yo iba a fondo, buscando hacer diferencias. Cuando estábamos en el podio Bastidas viene y me dice ‘vos estas loco como va a hacer siempre a fondo la curva 1 y la 2, nunca te pude correr’”, recordó entre risas.

Nuevos objetivos

“Salvando las distancias, me siento como (Lionel) Messi después de haber ganado la Copa América, me saque una mochila de encima. Y ahora voy por más por nuevos objetivos. Antes decía cómo voy a pelear el campeonato si todavía no gané una carrera. Ahora se renuevan todos los objetivos, y hay que seguir trabajando para llegar a la última fecha con posibilidades”.

El cambio de pantalla

Uno de los grandes cambios del Turismo Pista fue el cambio de pantalla y de fiscalización. “La repercusión fue impresionante. Me tomé dos días para contestar todos los mensajes de mi celular, porque realmente la sinergia que se logró con la ACTC y la TV Pública hizo que mi celular explote. Hay que tener claro que el cambio de pantalla, de fiscalización, nos favoreció ampliamente”, contó.

“Cuando pude agarrar mi celular tenía 400 mensajes, en las redes todavía no pude terminar de contestar, me llamaron medios de todo el país, todos los sponsor pudieron ver sus marcas, los relatores se tomaron el trabajo de recorrer box por box, y eso antes no pasaba. El cambio fue recontra positivo”, afirmó.



Buen inicio de los misioneros

Además de la victoria de Possiel, hubo una gran actuación del eldoradense Luciano Viana, que con el segundo Etios del Antolín Competición fue sexto y cumplió su mejor actuación en la categoría. Por su parte, Facundo Bustos abandonó por problemas en su Etios.

En la Clase 1, Santiago Possiel, hijo de Jorge, completó su primera final en la posición 23.

