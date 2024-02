Possiel cerró un fin de semana soñado y ganó por primera vez en la Clase 3 del Turismo Pista

domingo 04 de febrero de 2024 | 15:05hs.

El eldoradese Jorge Possiel (Toyota Etios) logró la primera victoria en la Clase 3 del Turismo Pista, al vencer en la primera fecha del año que se disputó en el Autódromo de Concepción del Uruguay en Entre Ríos.

A los 46 años, y luego de 66 carreras en la categoría (es el misionero con más carreras en el Turismo Pista) alcanzó su primera victoria en la categoría nada menos que ante el campeón vigente, Exequiel Bastidas (Toyota Etios). Tomás Martín (Toyota Etios) completó el 1-2-3 de los autos de la marca japonesa.

Possiel, que debutó en la Clase 3 en 2015, no le dio ninguna chance al campeón. El eldoradense tuvo un fin de semana soñado ya que el sábado había clasificado segundo –su mejor clasificación en la categoría – hoy a la mañana logró su primer triunfo en la serie, que fue la más rápida de las tres y largó la final desde la mejor posición. En la competencia final dominó de punta a punta y pudo controlar cada ataque que intentó el actual campeón.

Jorge triunfó en su primera carrera en el Antolin Competición y el equipo de San Rafael (Mendoza) volvió a la victoria luego de 8 fechas, ya que la anterior había sido el 16 de abril de 2023 en Río Cuarto, con otro misionero: Martín Badaracco (Etios).

“Increíble el auto que me entregaron, muy contundente. Hicimos una buena serie y eso nos permitió largar adelante la final. Administré la poca diferencia que pude sacar en la largada durante toda la carrera. Feliz y agradecido a la gente que me aguanto tantos años esperando resultados que nunca venían”, expresó feliz el eldoradense.

“Esto es más que merecido por la perseverancia dentro de la categoría. Le ganamos al campeón vigente y sabemos que la Clase 3 es muy difícil. Corrí muy concentrado tratando de hacer las vueltas lo más rápido que podía, no quise ni preguntar cuando faltaba, solo me dedique a manejar lo más concentrado posible. Saludos a Misiones, Eldorado y a mi gente que siempre me sigue y a los sponsor que me vienen acompañando desde hace tanto tiempo y también son parte de esto: Manantial de Oro, Picadas Eldorado, Godoy Poviña, Ciccarelli, Río Uruguay Seguros (RUS), Possiel MotorParts, Osvaldo Tienda de Vinos, Apart Sombras del Paraná" agregó Possiel.

Otro que tuvo un gran fin de semana fue el eldoradense Luciano Viana (Toyota Etios), quien fue sexto en la final de la Clase 3, cumpliendo su mejor actuación en la categoría donde lleva 25 carreras. Mientras que el apostoleño Facundo Bustos abandonó tempraneramente por problemas en su Toyota Etios.

En la Clase 1 se impuso Francisco Suárez. Mientras que Santiago Possiel completó su primera final a nivel nacional en la posición 23. El juvenil piloto de 15 años largó en la posición 36 y buscó hacer su carrera sin entrar en roces y pudo ir avanzando hasta ver la bandera a cuadros.

En la Clase 2 Joaquín Melo (Ford Ka) debutó con un triunfo en una entretenida final.

La próxima fecha del Turismo Pista será en el autódromo de La Plata, junto al TC Mouras y el TC Pista Mouras, del 1 al 3 de marzo.