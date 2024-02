El territorio Fun

domingo 04 de febrero de 2024 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 La original - Emilia y Tini

2 Energía bacana - Sebastián Yatra

3 Piscina - Maria Becerra, Chencho Corleone, Ovy On The Drums

4 Besos con fernet - Rusherking y Márama

5 Bubalú - Feid, Rema

6 Oh Baby- Trueno

7 Houdini-Dua Lipa

8 Mi ex tenía razón - Karol G

9 Así es la vida - Enrique Iglesias, María Becerra

10 Mejor que ayer - Diego Torres.



Viajeros de un crucero son ahora famosos en TikTok

Ni la nueva edición de Gran Hermano ni las intrigas palaciegas del nuevo gobierno: el reality show del momento surgió de manera inesperada y se vive por TikTok. Cada día millones de personas siguen la cotidianidad de un grupo de pasajeros que se embarcaron en un crucero sin jamás imaginar que se volverían celebridades del día a la noche, trayéndoles fama inesperada pero también innumerables dolores de cabeza. Todo comenzó hace poco más de un mes, cuando zarpó Serenade of the Seas, la apuesta más impresionante de su tipo. Promocionado como “el crucero más épico de la historia”, su plan es recorrer 60 países y también la Antártida a lo largo de nueve meses. Sus casi 2.400 tripulantes no tienen mucho en común entre sí. Y, como ya es un hábito instalado, la mayoría de ellos comparte fotos y videos en sus redes sociales pensando en sus familias y amigos. La curiosidad por esta convivencia dio lugar a un experimento inédito porque algunas cuentas comenzaron a crear resúmenes y hacer comentarios. El inglés Beth Fletcher comenzó a hacer contenidos sobre el crucero.





La Liga de Justicia trajo una sorpresa

Se concretó el lanzamiento de Suicide Squad: Kill the Justice League y sorprendió a todos. El videojuego llegó después de varios años de desarrollo y sin mucha expectativa por parte de los especialistas. La vara estaba alta pues la analogía con Batman: Arkham Knight, el material previo de Rockstady lanzado en 2015 podía ser devastadora pero parece que el estudio inglés salió victorioso. La comunidad gamer está disfrutando mucho de este título y las web especializadas se llenaron de buenas críticas. En Steam ya tiene más de 80% de reseñas positivas de jugadores. El juego está muy enfocado al multijugador en línea y a persistir a lo largo de los meses y los años mediante actualizaciones de contenido y elementos de pago.

Rodrigo, Soledad, Melina, Mara y María salieron a disfrutar de la hermosa noche.

Mariano, Ariel, Patricio y Claudio, amigos del Carayá Rugby Club.

Dalila y Alexia comparten un trago y una buena charla de amigas.

Christian y Dahiana disfrutaron de una noche de pareja con buena música.