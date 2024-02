Misiones cerró enero con un 62% de ocupación hotelera

miércoles 31 de enero de 2024 | 13:06hs.

La situación económica del país pegó fuerte en el cierre del 2023 y arranque del 2024, si bien golpeó a todos los rubros entre los que más sufrió se encuentra el turismo, sector que entre el final y arranque de cada año tiene su temporada más fuerte. En ese sentido Misiones, según lo dieron a conocer desde el Ministerio de Turismo, cerró el primer mes del año con una ocupación hotelera del 62%, al menos cinco puntos menos que en el mismo mes del 2023.

En esa línea, el Ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa dio a conocer cómo le fue a la tierra colorada durante el primer mes del año. En tanto se mostró con incertidumbre para lo que viene y manifestó que habrá que trabajar para mantener las ofertas para los turistas.

"Tuvimos un enero con vaivenes, días buenos y otros con bajas como hace mucho no lo había. Durante la semana la recepción era baja entre un 35 o 40%, pero durante los fines de semana llegaba a un 85% o 90% en algunos casos", manifestó Arrúa, quien agregó "la provincia cierra una media de un 62% de ocupación durante enero, lo cual es un número de la media muy bueno ya que a nivel nacional muchos estaban incluso por debajo del 50%".

En diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, el funcionario recalcó que la tierra colorada tiene una demanda y oferta muy importante y eso es lo que van a tratar de sostenerla en estos tiempos económicos complicados. "Este 62% es un número interesante por lo que se está viviendo, pero también nos tiene que alertar para que podamos sostener el movimiento durante la mayor cantidad de tiempo posible durante el año, no estamos acostumbrados tener temporadas bajas, sino a tener una temporada alta y una media, así que en este año particular vamos a tener que trabajar para que la temporada media no se transforme en baja".

Según los primeros datos estadísticos, durante enero, Posadas e Iguazú fueron quienes tuvieron el mayor porcentaje de ocupación con alrededor del 70%, más atrás se ubican San Ignacio y Eldorado con un 55%, El Soberbio 40% y Oberá 40%, entre otros.

Asimismo el 75 o 77% de los turistas son de origen argentino, un 15% de Brasil, alrededor de un 4% del Mercosur y resto del mundo un 5%.

"Ha bajado considerablemente el turista argentino, con anterioridad teníamos alrededor del 90% de los visitantes del país. A su vez hemos recuperado algo de los turistas del resto del mundo que realizaron cruceros y desde Buenos Aires se vinieron a Iguazú", señaló Arrúa.

Expectiva por el feriado de carnaval

Con los datos de lo que fue enero, ahora el sector le apunta al feriado de carnaval que será entre el 12 y 13 de febrero, luego buscarán alternativas para atraer a turistas en lo que es la última etapa de vacaciones de verano.

"Es un feriado que siempre lo teníamos a fin de febrero, nos servía como puente para un rebote importante en marzo. Pero vamos a trabajar para sostener y atraer a los turistas. El pos carnaval me parece que va a ser complejo, pero para el feriado las reservas vienen bien. Estamos arriba 70 o 75%, Iguazú viene muy bien, Posadas también y la zona centro se está empezando a mover con los atractivos de los Saltos del Moconá, Salto Encantado y otros parques", cerró el ministro.