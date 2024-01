Guardavidas misioneros se abren camino en el exterior

lunes 29 de enero de 2024 | 5:30hs.

Debido al factor económico y las oportunidades de desarrollo profesional, cada vez más jóvenes guardavidas misioneros optan por trasladarse al extranjero en búsqueda de mejores condiciones. A pesar de trasladarse, destacan la educación recibida en Misiones.

Daniel Valdez tiene 27 años y hace 10 meses comenzó su aventura en Australia. Desde hace 6 meses trabaja de guardavidas en un parque acuático.

El profesional analizó el nivel adquisitivo que es mejor dado que se valora mucho la profesión. “El salario es muchísimo más alto. Consideran las horas extras. Si trabajas los domingos te pagan el doble y los feriados el triple. Si tenes una gripe, tenes que llamar y avisar. No necesitas presentar certificado médico porque creen en tu palabra y ese día es pago igual”, dijo. Si bien puede elegir su horario laboral y distribuirlo a gusto, el joven posadeño intenta cubrir entre 40 y 45 horas semanales, teniendo siempre dos días libres a la semana.

“Acá hay trabajos casuales o de medio tiempo, que en realidad son de tiempo completo. Lo mínimo es de 15 horas semanales para los casuales, que tienen un sueldo más alto pero no están fijos. El personal de medio tiempo, en un día de lluvia o en invierno, puede elegir quedarse y hacer otra tarea o una capacitación”, explicó.

A su vez, resaltó: “Es totalmente diferente. Recibimos toda la indumentaria y el equipamiento necesario: un piloto, una campera polar, una rompevientos, cuatro remeras con protección UV, cuatro shorts, silbato, riñonera, sombreros y protectores solares”, describió, en conversación con El Territorio.

Al terminar la secundaria, Daniel se formó en la Escuela de Guardavidas Municipal y en la Provincial, a la cual se mostró totalmente agradecido por la calidad en su formación y el entrenamiento recibido. Se recibió a los 19 años y continuó con el Instructorado y la Tecnicatura en Musculación y Entrenamiento, mientras realizaba el Profesorado en Educación Física del Instituto Montoya. Al mismo tiempo, comenzó a trabajar en las playas de Posadas.

“Estoy muy feliz por la capacitación que recibí en Argentina. Estamos a un buen nivel porque reconocen nuestro entrenamiento en todos los países y también porque, ante la falta de recursos, aprendemos a manejarnos con cualquier cosa”, manifestó. Además, relató que la decisión de recorrer el mundo era un anhelo desde los 14 años. Una vez alcanzada la mayoría de edad, su familia le instó a finalizar sus estudios. “Ser guardavidas no estaba en mis planes pero se fue dando y descubrí que es mi profesión. Me gusta mucho estar en el agua y me llamaba la atención el habla inglesa”, afirmó.

Pese a no conocer el idioma, cada día fue mejorando para poder comunicarse tanto en la vida cotidiana como en las tareas de primeros auxilios y rescates que requiere su labor.

“Vine sin entender nada. Aterricé en Sidney y trabajé 4 meses de lavaplatos para juntar plata y aprender el idioma. Después vine a Gold Coast, presenté mi curriculum y se abrieron las puertas. Estoy muy agradecido con Australia porque me he cruzado con gente espectacular, muy amable y cooperativa. Fue duro, pero pude salir adelante por las ganas que le pongo. Ya estoy formado, tengo mis amistades y estoy viajando mucho”, consideró.

Costa brasilera

A una distancia más cercana, aún así lejos de Misiones, Fabián Fernández lleva tres temporadas trabajando de guardavidas en Brasil, al norte de Florianópolis. Oriundo de Apóstoles, se mudó a Posadas a los 17 años para estudiar el Profesorado en Educación Física del Instituto Montoya, carrera que logró concretar.

“Soy guardavidas desde el 2015 y lo que aprendí en Argentina fue mucho más importante y completo que lo que aprendí acá porque es un curso de nueve meses contra uno de mes y medio. Estando allá participábamos constantemente de otros cursos como instructores o ayudantes, reforzando el conocimiento”, subrayó, en diálogo con este medio. Así, recordó que su primera temporada de trabajo fue en el Baden Baden de Jardín América; y para 2016, estaba trabajando en las playas posadeñas, donde se quedó hasta 2020.

Respecto a la decisión de migrar, puntualizó que el impulso llegó por la curiosidad de trabajar en el mar y conocer un lugar nuevo. Actualmente, se desenvuelve en una playa que se mantiene habilitada durante todo el año, con reducción de personal en la temporada de invierno, motivo por el que combina su jornada de empleo con el puesto de guardavidas en un hotel resort.

Sobre su experiencia, contó que el cuerpo de Bomberos Militar de Santa Catarina es el encargado de la playa, por lo que se realiza un curso de un mes y medio para poder trabajar, con un ingreso previo debido a la cantidad de cupos. “La figura del guardavidas es super respetada, es un bombero más. Hay mucha admiración a la profesión. Como es una isla y hay mucha agua y viento alrededor, si no hubiese guardavidas sería peligroso”, ahondó.

“La experiencia de trabajar en las playas de Brasil es totalmente diferente a trabajar en Misiones, por el simple hecho del mar y las olas, y por la cantidad de gente que viene a la playa”, indicó. “El equipamiento incluye helicóptero, cuatriciclos, jet ski y tabla de rescate. Aparte, el tipo de cambio nos favorece en el salario y rinde más porque da la posibilidad de ahorrar para viajar o comprar un auto”, sopesó.

“Lo único que te piden es el DNI y el certificado médico. Para cobrar sí te piden una cuenta del Banco Brasil y necesitas la residencia, que requiere la partida de nacimiento y el antecedente de penales apostillado, a lo que se suman varios documentos más que se hacen acá y que hay que pagar. La residencia gratis es por dos años o pagando 400 reales se hace por días”, detalló.

Respecto a sus planes futuros, adelantó que existe la posibilidad de mudarse a Portugal, donde se encuentran dos guardavidas misioneros trabajando. “Te aceptan el certificado de guardavidas, tanto el de Argentina como el de Brasil, y te dan un carnet de nadador-salvador, que es el guardavida allá”, concluyó.