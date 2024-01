El territorio fun

domingo 28 de enero de 2024 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 La original- Emilia y Tini

2 Energía bacana- Sebastián Yatra

3 Piscina - Maria Becerra, Chencho Corleone, Ovy On The Drums

4 Besos con fernet- Rusherking y Márama

5 Bubalú - Feid, Rema

6 Oh Baby- Trueno

7 Houdini-Dua Lipa

8 Mi ex tenía razón - Karol G

9 Así es la vida - Enrique Iglesias, María Becerra

10 Mejor que ayer- Diego Torres.



Gemelas gracias a Tik Tok

Amy y Ano son gemelas idénticas, separadas al nacer y vendidas a familias distintas. Años después, se descubrieron por casualidad gracias a un concurso de talentos de televisión y a un video de TikTok.

Al indagar sobre su pasado, se dieron cuenta de que formaban parte de los miles de bebés robados de hospitales y vendidos en Georgia, algunos en una fecha tan reciente como 2005. Cuando tenían 12 años, Amy Khvitia estaba viendo su programa de televisión favorito, Georgia’s Got Talent. De repente apareció concursando una chica bailando jive que era exactamente como ella. No es que se parecíera, era idéntica. “Todo el mundo tiene una doble”, dijo su madre.

Siete años después, en noviembre de 2021, Amy publicó en TikTok un video en el que aparecía con el pelo azul haciéndose un piercing en la ceja.

A 320 kilómetros de distancia, en Tiflis, otra joven de 19 años, Ano Sartania, recibió el video a través de una amiga. Ano intentó localizarla en internet, pero no pudo así que compartió el video en un grupo de WhatsApp de la universidad.

Alguien que conocía a

Amy vio el mensaje y las conectó en Facebook y empezaron a desarmar

su increíble historia.



Furor por el nuevo videojuego Palworld

Unas simpáticas criaturas de videojuego con armas de fuego se convirtieron en un enorme éxito sorpresa.

El desarrollador japonés Pocketpair consiguió un logro inesperado con su juego Palworld, vendiendo 7 millones de unidades en menos de una semana solo en el servicio Steam para PC, según la cuenta X de la empresa, pero con su éxito llegó una reacción que generó aún más revuelo.

“¡#Palworld ha vendido más de 7 millones de copias en solo 5 días! ¡¡¡Muchas gracias!!! Seguimos trabajando duro para solucionar los problemas y errores que están experimentando algunos usuarios”, se lee en el mensaje, que no tiene en cuenta las plataformas Xbox y Windows PC, en las que también está disponible el juego.

Fernanda, Yaqui, Julio, Andrea, Carmen, Marta, Roxana y Miguel, de reencuentro.

Romina y Ezequiel, amigos inseparables disfrutando de una noche a puro rock and roll.

Cristian, Paola y Chip disfrutaron de una buena noche de rock.

Lorena, Mirta y Natalia disfrutan de una divertida reunión entre colegas.