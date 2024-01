El territorio fun

sábado 27 de enero de 2024 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 La original.mp3 - Emilia, Tini

2 Piscina - María Becerra, Chencho Corleone y Ovy on the drums

3 Besos con fernet - Rusherkig y Maramá

4 Energía bacana - Sebastián Yatra

5 Houdini -Dua Lipa

6 Bubalú - Feid y Rema

7 Mejor que ayer - Diego Torres

8 Mi ex tenía razón -

Karol G

9 Columbia - Quevedo

10 Asi es la vida - Enrique Iglesias & Maria Becerra



Planazo

El plan podría incluir hacer algo por primera vez. Elegir vinilos, por ejemplo. ¿Alguna vez entraste a una disquería a ver esos objetos del pasado que vienen en una funda cuadrada de 31,8 centímetros? ¿Elegir para escuchar el último de los Rolling, Hackney Diamonds y entrar en la cabina para sumergirse en el sonido que la banda inglesa amasó desde antes de la pandemia?

Otro punto a considerar es buscar libros. Algo de Almudena Grandes. Las tres bodas de Manolita podría ser. Animarse a más. Tomar un vino blanco a las 19 o una naranja. Disfrutar de la puesta del sol y quedarse mirando el río cuando el sol ya se escondió esperando que el cielo se ponga rojo. Échale sal a la vida, échale rumba y danzón aunque no te banques las hormigas y pidas el off.



Ropa de funeral, por si acaso

La tendencia del GRWM (Get Ready With Me) es furor en TikTok. Por este motivo, la usuaria @laabuelaencantada no quiso quedarse afuera y armó su propio look para ir al funeral de algunos de sus ex. Como era de esperar, su video se hizo rápidamente viral. “Get Ready With Me” significa “Prepárate conmigo” y consiste en mostrar el look completo que vas a elegir para alguna ocasión especial. En este caso, la usuaria de TikTok mostró el outfit que tenía pensando en caso de que alguno de sus ex falleciera.

“Voy a hacer hoy un look para el funeral de alguno de mis ex”, anunció la abuela que es furor en TikTok. “Esta es una pollera de gasa con este conjunto que tiene unos voladitos hermosos”, comentó mientras mostraba a cámara el impecable vestido negro sobre la cama.

“¡Me encanta este conjunto! Todavía no se me murió ninguno, pero qué ganas que tengo de usarlo”, sentenció la abuela.

Un par de cafés en Soffio para la charla de amigos entre Tomás y Augusto.



Milagros Benítez y Belén Romero, en Alegrarte.

Ese desayuno diferente para comenzar las celebraciones del cumple de Veronica Brítez. Invitó Gustavo Rotela.

Agostina se adelantó a los festejos brindando desayuno de cumpleaños a su papá, Luis Bencivenga, en Alegrarte.



La brigada de Cafeto: Juana, Antonella y Jesica.