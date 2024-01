Territorio Fun

sábado 20 de enero de 2024 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 La original- Emilia y Tini

2 Energía bacana- Sebastián Yatra

3 Piscina - Maria Becerra, Chencho Corleone, Ovy On The Drums

4 Besos con fernet- Rusherking y Márama

5 Bubalú - Feid, Rema

6 Oh Baby- Trueno

7 Houdini-Dua Lipa

8 Mi ex tenía razón - Karol G

9 Así es la vida - Enrique Iglesias, María Becerra

10 Mejor que ayer- Diego Torres.



Choque cultural potenciado en TikTok

Una joven española que vive en Estados Unidos, cuestionó al país donde se instaló y generó un revuelo en las redes. En un video publicado en TikTok, Aitana, que trabaja en un colegio en Minnesota, expresó sus dudas sobre ciertos aspectos de la vida en Estados Unidos, a pesar de su amor por el país que describe como “súper bonito”.

En el video, la joven comienza destacando que Estados Unidos “es un país bonito por fuera, como si tuviera una carcasa pero luego si tú te metes dentro hay como muchas cosas que sorprende que sea uno de los países más potentes del mundo”.

Para explicar su punto de vista, la joven se basó, en principio en preocupaciones en torno a la salud y la alimentación en la nación norteamericana. “A nivel de salud, mala alimentación o el descuido de los niños en cuanto a la higiene”, comentó, sugiriendo que llegó a observar prácticas que le resultaron desconcertantes. En particular, critica la dieta de los niños estadounidenses, señalando que comen “hamburguesas con queso, panes de diferentes tipos, patitas, brócoli, zanahoria y tomate. Es todo súper artificial”, contó.



Harrison Ford volverá a ser ‘Indiana Jones’ en un videojuego

Microsoft acaba de publicar el primer tráiler del nuevo videojuego de Indiana Jones y la gran duda quedó resuelta: Harrison Ford volverá a ser la imagen del arqueólogo más famoso de la ficción. Indiana Jones y el gran círculo será el título de esta ambiciosa aventura, que se espera que llegue en 2024 y que, años después de ser anunciada, al fin se mostró en movimiento. La gran incógnita que rodeaba a este proyecto desde que fue presentado en enero de 2021 era si el célebre actor volvería a ser la imagen de este icónico personaje, y la respuesta es que sí, aunque con matices. Si bien el personaje tendrá la imagen de Ford, la interpretación correrá a cargo del actor estadounidense Troy Baker, especializado en videojuegos y conocido por papeles tan aclamados como el de Joel en The Last of Us.

