“Nosotros somos su voz y queremos que se haga justicia”

jueves 18 de enero de 2024 | 20:45hs.

Familiares, amigos y vecinos de Dana Anabel Sánchez, la joven madre de 24 años que falleció en la madrugada del último viernes luego de haber sido atropellada por un automóvil cuando caminaba sobre la avenida Leandro N. Alem de Posadas, realizaron este jueves una manifestación pacífica para pedir justicia y reclamar que el conductor del vehículo involucrado sea detenido.

La concentración que reunió a cientos de personas comenzó cerca de las 18 en la intersección de las calles 36 y 109 de la Chacra 107, domicilio de la víctima. Allí los presentes -con la madre de la joven al frente-, en un acto íntimo rezaron y le dieron un último adiós a Dana previo al pedido de justicia que realizaron momentos después por la avenida Alem.

En tanto, con carteles, folletos y de manera efusiva, los allegados de la joven comenzaron la marcha dirigiéndose hacia el lugar donde ocurrió el hecho que acabó con la vida de Dana. “Nosotros somos tu voz” y “queremos hacer justicia por Dana” fueron unas de las frases más mencionadas durante la manifestación.

Al llegar al lugar en donde ocurrió el fatal siniestro fue la mamá de Dana, Isabel, quien expresó sus primeros descargos apuntando contra Salvador B. (65), el conductor del Mazda Coupé que impactó a la joven. “Justicia, porque ese hombre no te dio ni un segundo para defenderte. Él sabía lo que hacía y tiene que pagar. Tiene que estar preso pero está libre”, lamentó la mujer, quien estuvo acompañada todo el momento de Juan Carlos, el padre de Dana.

Siempre con la mirada hacia la fotografía de su hija, imagen que se hallaba en el rincón donde fue embestida el pasado jueves, Isabel continuó: “Vos venías caminando bien pero este hombre con su imprudencia (...) pido justicia por mi hija, porque ella es una madre, su hija la está esperando y yo tengo que tener fuerzas para explicarle que no va a volver ”.

A su vez, Enrique -hermano de Dana- expresó ante El Territorio la angustia que la familia está sufriendo ante tan dolorosa pérdida, remarcando que esto recién comienza y que quieren que se haga justicia para que Dana descanse en paz. “No existe palabra para esta tragedia, para este accidente. Si es que se puede llamar así”, indicó.

“Este hombre provocó un dolor y una herida muy grande en mi familia. Ella se fue sin decir nada porque él no le dio tiempo ni para que ella se despida de su hija de tan solo 6 años y de su mamá y de su papá”, explicó.

En tanto, enfatizó que el pedido de justicia se basa “en un pedido de captura de Salvador, quien hoy está suelto”, agregando que “es un hombre de 60 años, que tiene experiencia con los autos, coleccionista de autos, de motos y que debería dar el ejemplo de la velocidad, venía a 130 kilómetros por hora”.

En otro tramo de la entrevista, el joven expresó: “Ella venía caminando por la vereda como cualquier persona con valores, pero fue atropellada por este hombre que venía a alta velocidad y que ni siquiera tocó bocina”. Lo último, contó que fueron detalles que él pudo reconstruir a raíz de distintos testimonios de personas que vieron lo sucedido.

“Estaba consciente de la velocidad”



Justamente, por lo mencionado por distintos vecinos de la zona y luego del trabajo de los peritos, Enrique pudo saber que “el señor se quiso dar a la fuga. No estaba alcoholizado, estaba consciente de que venía a una velocidad que no está permitida en la ciudad”.

Por último, el hermano de Dana manifestó que “hasta ahora la justicia no nos dio ninguna respuesta. Hasta ahora no le retuvieron ni siquiera la licencia. Lo único que le retuvieron fue el auto que causó todo este dolor”, apuntando que “este hombre está libre, y no sabemos dónde. Eliminó sus redes sociales, eliminó hasta la dirección de su motel”.

A su vez, Mauricio Baéz, pareja de Dana y padre de su pequeña hija de 6 años, expresó el dolor que padecen por la muerte de su compañera de vida: “Él debe estar con sus seres queridos, que lo deben estar esperándolo para estar juntos. Nosotros no, perdimos gran parte de nuestra vida. Hay una niña que perdió una madre y que nunca podremos tapar ese espacio de madre”.

El hecho

Como viene informando este medio, el siniestro fue registrado cerca de las 21.40 del jueves cuando, por motivos que son materia de investigación, un Mazda cupé de dos puertas conducido por el ciudadano Salvador B. (65) perdió el control del rodado desviándose del asfalto y subiendo hacia la vereda.

Como consecuencia, el vehículo impactó a Dana -quien volvía de trabajar- y su acompañante circunstancial de 60 años, quienes circulaban por la vereda sur, resultando con lesiones de consideración. Finalmente, el viernes cerca de las 9.15 desde el nosocomio informaron el deceso de la menor de las heridas, producto de las lesiones sufridas.

Interviene en el caso el Juzgado de Instrucción Siete de turno, presidido por el magistrado Miguel Mattos.