Iguazú: Nuevamente robaron la sala del jardín de infantes en Santa Rosa

jueves 18 de enero de 2024 | 13:45hs.

Indignación y bronca por un nuevo robo a la sala del NENI 2082 ubicada en el barrio Santa Rosa de Puerto Iguazú, en esta oportunidad se llevaron aires acondicionados, ventiladores un televisor, material didáctico y el o los delincuentes no se retiraron del lugar sin antes destrozarlo. Los vecinos reclaman la presencia policial en el destacamento de la zona debido a la ola de robos en la zona.

Nuevamente los niños son los perjudicados ante estos casos de robos y vandalismo por parte de personas ignoradas que ingresan a las instituciones y se adueñan de lo ajeno. Los vecinos de la zona creen que se trata de personas que consumen estupefacientes que todos los días deambulan en la zona.

“Esta mañana nos encontramos con un nuevo robo, no es la primera vez que pasa. Ahora se llevaron dos aires acondicionados, 2 ventiladores de pared, un televisor, material didáctico y dejaron un desastre. Ingresaron por la puerta de adelante, rompieron le vidrio. Es lamentable lo que paso” manifestó Graciela Cervin docente del NENI 2082

Por su parte los vecinos se mostraron indignados, por la falta de presencia policial en la zona, “Tenemos un destacamento, pero jamás hay policías, llamas y tardan, no hay patrullaje y los robos se registran todos los días. La mayoría no denuncia los robos menores porque dicen que no resuelven nada” reclamo un vecino del barro Santa Rosa.

Según los datos brindados por los vecinos en la zona se registran robos a diario e incluso creen que las casas están marcadas por los amigos de lo ajeno.