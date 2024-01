Marcharán para pedir justicia por Dana Sánchez, la joven madre atropellada

miércoles 17 de enero de 2024 | 16:44hs.

Familiares y amigos de Dana Anabel Sánchez, la joven madre de 24 años que falleció en la madrugada de este viernes, luego de haber sido atropellada por un automóvil cuando caminaba sobre la avenida Leandro N. Alem de Posadas, se organizan para una marcha en pedido de justicia.

Según anunciaron en las redes sociales, se trata de una movilización pacífica que iniciará a las 18.00 de este jueves. La concentración será en la intersección de las calles 36 y 109 de la Chacra 107, para luego caminar hasta la esquina donde ocurrió el hecho que acabó con su vida.

Como viene informando este medio, el siniestro fue registrado cerca de las 21.40 del jueves cuando, por motivos que son materia de investigación, un Mazda cupé de dos puertas conducido por el ciudadano Salvador B. (65) perdió el control del rodado desviándose del asfalto y subiendo hacia la vereda.

Como consecuencia, el vehículo impactó a Dana y su acompañante circunstancial de 60 años, quienes circulaban por la vereda sur, resultando con lesiones de consideración. Finalmente, el viernes cerca de las 9.15 desde el nosocomio informaron el deceso de la menor de las heridas, producto de las lesiones sufridas.

Enrique Sánchez, hermano de Dana, habló con el programa Acá Te lo Contamos de Radioactiva (100.7) el último lunes y contó las sensaciones por la que atravesó la familia luego del hecho. Agradeció la solidaridad de la comunidad, que aportó para su sepelio.

Enrique expresó las complicaciones posteriores al hecho y a la poca comunicación con las autoridades que intervinieron en el caso a la hora de los procedimientos de rigor. "Cuando todavía no sabíamos que había fallecido nos empezamos a mover porque ya nos empezamos a enterar que el tipo este se estaba lavando las manos. Es una vergüenza y una verdadera lástima lo que puede hacer la plata", señaló luego en relación al conductor del vehículo, identificado como Salvador B. (65).

El entrevistado aseguró que mediante testigos pudieron reconstruir que el conductor venía conduciendo a una velocidad muy alta por la avenida Leandro N. Alem y que se desestabilizó por el badén que hay en la esquina con Aguado. En esa instancia se cruzó de carril, ganó la vereda e impactó a su hermana.

"Mi hermana y esas otras personas iban caminando correctamente por la vereda, no iba por el cordón, ni por la calle y ni siquiera iba con el celular. Ella volvía de su trabajo a su casa para ver a su hija", detalló. El impacto, aclaró, fue de atrás, por lo que Dana nunca se lo esperó.

El hermano de Dana reclamó que el conductor del vehículo no fue detenido por el hecho y que no recibieron ninguna novedad sobre su situación en la causa judicial. "Yo no me voy a callar, voy a seguir hablando porque pido justicia por ella, por su hija y por mi mamá que está sufriendo", remarcó y señaló que la otra mujer que fue atropellada por el Mazda se encuentra internada en grave estado en el hospital, aún luchando por vivir.

"Hay testigos y todos concuerdan que el hombre estaba muy alterado, que se bajó del auto y se quiso dar a la fuga. Tengo mucha información que por ahora no quiero dar porque voy a entorpecer la investigación, eso queda en manos de la Justicia", dijo al ser consultado por el estado en que se encontraba el conductor.