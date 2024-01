El territorio Fun

domingo 14 de enero de 2024 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 La original.mp3 - Emilia, Tini

2 Piscina - María Becerra, Chencho Corleone y Ovy on the drums

3 Besos con fernet - Rusherkig y Maramá

4 Energía bacana - Sebastián Yatra

5 Houdini -Dua Lipa

6 Bubalú - Feid y Rema

7 Mejor que ayer - Diego Torres

8 Mi ex tenía razón -

Karol G

9 Columbia - Quevedo

10 Asi es la vida - Enrique Iglesias & Maria Becerra



Nossa resenha

Diagnóstico dengue le dijeron a Morrissey y postergó su show en buenos aires el pasado 2023. hasta ahora. La nueva fecha es 17 de febrero, tiempo suficiente para ver “samurai de ojos azules”. serie animada para adultos que la rompe, pero por sobre todo corta y no vuelve a pegar. Tiempo suficiente para aceptar la invitación de Caetano Veloso y el trio Os Garotin de recorrer Río “a pé, de van ou de metrô”.

Enero promedia. también se deja. por eso si toca quedar acá, a ponerse repelente, lucir look limpio nomÁs, un peinado con gel, maquillaje ligero, gloss en los labios y a brillar mi amor, por “posaa” cafeteando en la bajada vieja.



Coquette Girl, nueva tendencia

Coquette Girl es una nueva tendencia que viene muy viral en Tik Tok y es que si algo nos enseñan las redes sociales en esta generación es que no hay cosa más divertida que ir intentando llevar los estilo del momento. El término “Coquette” se origina del francés, refiriéndose a una mujer coqueta y encantadora En el contexto de las redes sociales, las Coquette Girls es una estética específica que abraza la feminidad, la elegancia y una sensibilidad retro. Esta tendencia fusiona elementos de moda vintage, maquillaje cuidadosamente aplicado y actitudes coquetas para crear un estilo distintivo y encantador. La moda de las Coquette Girls se caracteriza por la influencia de décadas antiguas, particularmente de los años 50 y 60. Vestidos con faldas amplias, blusas ajustadas, lazos y colores pastel son elementos recurrentes en el guardarropa de estas chicas.

Natalia y Gastón querían fotos “artísticas” y hacían muecas y caras. Al final se apiadaron del fotocronista y adoptaron pose convencional.

Desde Alem a Posadas para hacer comprar y disfrutar: Flavia, Pilar y Lara Gorosito.

Francisco Escribano es mariscal en las canchas y la merienda junto a Vanesa Letriñuk lo lleva a conocer los magistrales sabores de la Bajada Vieja.

Adriana Acosta y Thomas Candeosa. Ella lo trajo a conocer Misiones.

Ellos vienen porque todo es rico y quieren repetir la experiencia culinaria de la merienda con café de especialidad. Nahuel Zitelli y Clara Szychowskif.