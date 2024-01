Pasiones combinadas: el fútbol y la música

domingo 14 de enero de 2024 | 6:05hs.

Lo de Rodrigo Cerdan es argentinismo al mango. No solamente es polifuncional en el campo de juego sino que también lo es en la música y ya dejó a toda una ciudad rumbeando con su cumbia.

Esta doble faceta es producto de su carisma y el empuje de una vida humilde que siempre le puso pruebas en el camino. Hoy, con 25 años, el posadeño disfruta de su presente con ciertas dudas de lo que le depare el futuro. Siempre preparado, con la guardia alta.

Resulta que Cerdan abandonó hace unos años atrás la tierra colorada siendo promesa del fútbol capitalino. De hecho jugó con Crucero del Norte en el Federal A e integró la plantilla de la B Nacional superando la falta de un riñón, con un catéter en su cuerpo.

El destino quiso que el club Independiente de Chivilcoy -provincia de Buenos Aires- lo reciba con los brazos abiertos y allí se desempeñó como un mediocampista importante en el esquema del equipo que disputó el Federal A en 2023. Pero el Rojo bonaerense le tenía preparado otra sorpresa.

Desde chico el hijo de Gloria y Néstor sabía que la música lo acompañaría a todos lados. Ya en la Chacra 86 (barrio Los Pinos) perteneció a un grupo de freestyle Negge Team con el seudónimo ‘Funcky’. Pero eso estuvo un poco apagado hasta su arribo a Buenos Aires donde todo floreció.

Cerdan se animó a la cumbia pop y se ganó el cariño del plantel de Independiente. Sólo bastó hacerles escuchar su nuevo tema compuesto en una madrugada para desatar a los jugadores, a un barrio y en poco tiempo a toda la ciudad. Hoy el tema ‘Verte’-su primer sencillo con videoclip- cuenta con más de cinco mil visitas en Youtube. Eso sí, fue publicado el pasado 27 de septiembre y ya es un hitazo que va sumando adeptos.

La pelota es el eje

Pero vamos por parte. Hoy Cerdan se entrena en la playa de El Brete -Posadas- a la espera de una oferta futbolística que lo convenza. La idea de no perder ritmo es muy importante si quiere seguir ligado al alto nivel.

El último torneo vistiendo la roja de Independiente fue vidriera más que interesante, aunque Rodrigo sabe que al tren que pase no puede perderlo.

“Cuando quedamos afuera contra Olimpo de Bahía Blanca decidí volver y ahora estoy haciendo pretemporada por mi propia cuenta junto a un profe de La Cantera. Lo hago martes y jueves”, empezó la charla con El Territorio. “No voy a volver a Independiente porque el nuevo DT -Daniel Olmedo- quería contar conmigo pero no tuvimos una buena comunicación y sé que el club cerró con otro refuerzo en el puesto”.

“Igualmente hay otros clubes interesados por lo que estoy a la espera. Lo difícil es que me den el OK porque por tema de dinero se cayeron propuestas de Italia y de Platense de Honduras, por ejemplo”, analizó, para luego especular con nuevos desafíos: “Mi representante está trabajando y espero un llamado. Me gustaría ir a jugar al exterior, estoy en una edad donde tengo que aprovechar las oportunidades porque la carrera de un futbolista es corta. Tengo que generar algo de dinero, además de una vidriera definitiva. Ojalá se dé algo en Paraguay o México”.

Cerdan disputó el último torneo Federal A jugando en casi todas las posiciones del campo lo que provocó una consideración más que importante con el ahora ex técnico Alberto Salvaggio . “Me sentí cómodo porque tuve el respaldo del DT y por eso ahora me dio la posibilidad de jugar con él en un equipo de liga si no consigo algo fuerte”, remarcó desde Itaembé Guazú, lugar donde vive su familia.

De Posadas al mundo

A la par de la carrera deportiva su lado artístico está ganando campo. Cerdan se jugó por otro estilo de música dejando un poco de lado el rap y el reguetón pero no así su lado letrista.

“En Chivilcoy encontré unos contactos que tienen un estudio y me dieron la posibilidad de componer y grabar. Pero lo loco de todo es que tuve el apoyo de todo el plantel de Independiente”, contó con entusiasmo. “El capitán Marcos Lamolla y todos los jugadores me incentivaron. Ellos compartieron el primer tema que saqué, fue una locura”, agregó.

“Hasta canté en un cumpleaños en un video que se hizo viral y ahí explotó en Chivilcoy. Empezaron a compartir el video…hasta el hijo del DT Alberto hasta me ofreció la quinta de la familia para grabar mi videoclip”.

Hoy el tema ‘Verte’ está en pleno ascenso y muestra un potencial interesante que despierta el interés de los que conocen del paño como la banda uruguaya The La Planta, quienes ya generaron el contacto.

“No pensé que iba a tener tanta repercusión. En una juntada con los jugadores puse el tema por los parlantes y me incentivaron a que lo suba…todos aportaron lo suyo”, dijo.

“Lo grabé en un estudio y el toque final se hizo en Posadas. Al principio no me animaba pero por este apoyo general lo hice”.

“Hoy tengo 13 temas esperando para salir a la luz pero hay que trabajarlos. Hay vecinos que ponen a todo lo que da mi música y eso me llena de orgullo. A mis temas le meto sentimiento, los compongo en base a mis vivencias”, cerró Cerdan, quien volvió a insistir en su futuro: “Estoy agradecido por el fútbol, de hecho el primer contrato con Crucero le dio de comer a mi familia, pero también estoy abierto a la fase musical obviamente”.

El canal de Rodrigo en Youtube es ‘Funcky’, cuenta con más de 230 suscriptores y ya suma tres videos con canciones propias.