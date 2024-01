Gustavo Daniel González: “Agradezco a la Virgen, a Dios, y al Gauchito, la fuerza que me dieron para la operación”

lunes 08 de enero de 2024 | 12:25hs.

En honor a la figura popular religiosa, que se conmemora cada 8 de enero, se realizó una misa en el barrio Acaraguá de Posadas. La celebración fue presidida por el sacerdote Gervasio Silva y el joven devoto, Gustavo Daniel González, agradeció la fortaleza para enfrentar la operación que lo salvó del tumor cerebral. Daniel es un misionero de 15 años, al que le diagnosticaron un tumor cerebral, fue operado hace un año y hoy le rinde plegarias al Gauchito Gil por haberle dado fortaleza en momentos difíciles.

“Tenía un tumor cerebral, me trasladaron a Buenos Aires para ver que se podía hacer. Me operaron tres veces, y hace un año. Agradezco mucho a la Virgen, a Dios y al Gauchito que me dieron la fuerza cuando fui operado”, contó a El Territorio y agregó “agradezco por mi familia y por mí, y pido rezar por todas las familias que estén enfermas y que tengan problemas”.

Todos los 8 de enero en cada rincón del país se enciende una vela roja para venerar a este gaucho justiciero y cumplidor que está presente en todos los caminos argentinos a través de sus santuarios, fácilmente identificables por el color rojo.

En la ocasión, María Román, mamá de Daniel comentó “estoy muy contenta de haber podido celebrar la misa en mi casa, por el día del Gauchito Gil y dando gracias a él y a Dios por la salud de mi hijo. Hoy está bien, sigue en tratamiento, el tumor es benigno, y debe seguir monitoreado”, indicó en Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, María Román mamá de Daniel.

A la celebración religiosa asistieron vecinos y familiares, y fue celebrada en una vivienda del barrio. “Yo desde chica, junto a mi papá arrancamos con la devoción viajando incluso al santuario en Corriente”, agregó Román.

Para finalizar la devota reflexionó: “nosotros siempre damos gracias, pedí que la situación de mi niño salga bien y me cumplió en todo. Si bien la salud fue lo principal, el trabajo y la familia también forman parte del agradecimiento”.