Daniel tiene 13 años y espera ser operado en Buenos Aires

sábado 10 de diciembre de 2022 | 2:00hs.

Daniel González es un misionero de 13 años, al que le diagnosticaron un tumor cerebral y actualmente se encuentra en Buenos Aires a la espera de que le practiquen una intervención quirúrgica de alta complejidad. Por la derivación de urgencia, su familia realiza una colecta para poder solventar los gastos de la estadía en Capital Federal.



“Hace aproximadamente dos meses tuve que llevarlo al hostpital porque sufrió unas convulsiones. Primero le dijeron que tenía epilepsia, cuando lo internan y le vuelven a hacer estudios, descubren que tiene un tumor en la cabeza”, explicó en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, María Román, madre de Daniel.



Tras recibir el diagnóstico a Daniel lo derivaron al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la ciudad de Buenos Aires. El chico no cuenta con cobertura social.



“Todavía no tiene una fecha para hacerse la intervención, porque acá -Buenos Aires- le volvieron a hacer estudios y resonancia, electroencefalograma y después de eso nos van a dar un día”, contó Román.



La familia explicó que, aunque tienen conocidos y allegados, no cuentan con un lugar en específico en el que puedan quedarse y además moverse les cuesta mucho porque las distancias son muy largas en la ciudad capital.



“En estos momentos el acompañamiento es crucial y nos vamos turnando con su padre, porque no nos dejan estar a los dos juntos en las visitas”.



La madre de Daniel se trasladó junto a él en la ambulancia y su padre viajó en colectivo con la ayuda económica de los vecinos de la familia, que reside en el barrio Gauchito Gil de Posadas.



Daniel asiste al Instituto Posadas y a causa de la afección, vio interrupido su cursado del séptimo grado, en el que realizaba los últimos exámenes del año.



Su madre explicó que los compañeros están a las expectativa de la salud del adolescente porque “es un chico muy querido en la escuela y le iba bien”.



Román es empleada doméstica y su padre trabaja en la construcción como abañil.



La familia fue con lo poco que tenía encima hasta Buenos Aires y de momento no sabe cuánto tiempo más va a tener que quedarse allí.

Para agendar

Colecta solidaria por Daniel

Para cualquier ayuda que se pueda realizar a la familia, lo interesados se deben comunicar al teléfono de María Román, madre de Daniel, cuyo número es 3764-863513.