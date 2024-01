Una reunión que desató las denuncias

domingo 07 de enero de 2024 | 6:03hs.

Úrsula Rodríguez, recientemente reelecta presidenta del Club Educación, comentó cómo tomó conocimiento de los hechos. En ese punto señaló que integrantes del equipo de fútbol le solicitaron una reunión, que se llevó a cabo el 17 de octubre y en la cual le dijeron que seguirán en el club siempre que este hombre “no sea más el director técnico”.

“Yo pensaba que ellas me iban a decir que él era muy pesado y que entrenaban todos los días y muchas horas”, indicó a este matutino Rodríguez. Y continuó: “Una de las chicas rompe el silencio y entre llantos empieza a contar, fue muy fuerte para nosotros y los padres que no estaban enterados. Yo no podía creer semejante cosa. Leí los mensajes, me dio mucha impotencia, esta persona no tiene que entrenar ni un perro”, dijo.

Por otro lado, aseguró que en los mensajes “él les pedía que vivan con él, las manoseaba, les ofrecía pagarles para que tengan una mejor vida y cumplan sus sueños”.

Además, en reiteradas ocasiones les preguntaba su orientación sexual, “si alguna le decía que le gustaban las chicas, las ofendía, y si les decía que le gustaban los hombres, les decía que tenían que tener su primera vez con él”.

También aseguró: “Él no puede tener contacto con niños, niñas ni con nada. Es muy duro, yo no quiero que tenga contacto con las chicas. Ellas están muy golpeadas. Los maltratos eran terribles con respecto a sus cuerpos, sus colores”.

Para finalizar señaló que “yo no lo contraté, él venía del municipio. Yo soy culpable por no haber averiguado los antecedentes porque él ya tenía denuncias previas en la policía”, concluyó.





El Chino Torres, apuntado por acercarse a sus exjugadoras