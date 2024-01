El territorio Fun

domingo 07 de enero de 2024 | 1:00hs.

1 La original.mp3 - Emilia, Tini

2 Piscina - María Becerra, Chencho Corleone y Ovy on the drums

3 Besos con fernet - Rusherkig y Maramá

4 Energía bacana - Sebastián Yatra

5 Houdini -Dua Lipa

6 Bubalú - Feid y Rema

7 Mejor que ayer - Diego Torres

8 Mi ex tenía razón -

Karol G

9 Columbia - Quevedo

10 Asi es la vida - Enrique Iglesias & Maria Becerra



Lo mejor de nuestras vidas

Los peces más precavidos eligen no merendar cerca de la costa, ahí los esperan pescadores pacientes. En cambio los camalotes se sirven rayos de sol mientras que las piedras del río son el bocado perfecto a las 18.

Esa es la hora elegida. En las casas, en los bares y en los cafés surgen las citas del pan con la manteca, del café con la leche. También hay opciones fit. Todo es para reponer fuerzas, cargarse de energía. Pero más que nada se trata de una excusa más para juntarse en ese horario en que todavía no es noche y por eso se presta para continuar, si la tarde ha sido muy corta.



El ballet sigue como tendencia

Las tendencias en TikTok suelen ser pasajeras, pero en estos días numerosos cronistas hablan de la vigencia del #balletcore, que ha acumulando más de 142,1 millones de visitas. Este hashtag empezó a ganar popularidad en TikTok en 2022, destacándose con la incorporación de conjuntos de entrenamiento como faldines, prendas de punto, así como trajes de bailarinas profesionales, como corsés, tutús, zapatillas de ballet y largas faldas de tul. Así, el ballet sigue siendo una tendencia fuerte. Según un artículo de hypebae.com, el término “ballet para adultos” ha sido buscado en TikTok más de 34,7 millones de veces, y el hashtag #startingballet ha alcanzado 2 millones de visualizaciones. La estética del ballet se adapta a todo y desde rodetes a polleras para salir, todo parece tener influencia de esta anciana disciplina que se viraliza cada vez más.

Alejandra,Liliana y Silvana llegaron desde Garupá para la hora del café.

Arquitectura y ciencias ambientales esperan por Milagros y Delfina, egresadas del Santa y el Bachi.

Vanesa Acosta, Patricia Ramírez y Lorena Mayuli.

Paola, Milena y Sol.

Pasajeras embarcando en el 2024, Aurelia y Zulay durante la parada del café de especialidad.