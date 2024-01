'Hoy suena' estrena cada viernes un nuevo ciclo de sesiones musicales en vivo

sábado 06 de enero de 2024 | 19:03hs.

Este viernes se estrenó el segundo capítulo de 'Hoy suena', un ciclo de sesiones musicales en vivo para bandas y agrupaciones misioneras dedicadas a diferentes géneros y estilos. Con la grabación de 10 bandas, el proyecto tuvo su estreno con una sesión de funk y soul de la banda WonderFunk y el segundo ciclo protagonizado por el grupo 'Estallando sobre el río'.

"Sin spoilear, vamos a contar que seguimos adelante con bandas de cumbia, folklore, música brasilera, pop, rock, jazz y distintos géneros", adelantó el productor ejecutivo de 'Hoy suena', Lisandro Escalada, en diálogo con Radioactiva (100.7). El equipo termina de conformarse con Marcelo Krioka en sonido, grabación, mezcla y masterización; Perspectiva Estudio, con Marcos Guimarains y Gisela Rojas en fotografía y video; María Luz Abella en diseño y escenografía; y Martina Escalada en la conducción.

En este marco, el productor comentó que se graban alrededor de cinco sesiones por día, con una duración aproximada de media hora por tener 6 canciones cada una. "Todo eso tiene un tiempo de preparación y de armado porque cada banda trae sus instrumentos. Tiene todo el espíritu de un vivo porque cada banda lleva a su público invitado, con el que interactúa", explicó. Además, hizo hincapié en que es la interacción con la audiencia la que marca la diferencia de otras sesiones.

"Lo estamos grabando en el auditorio de Grillos Sinfónicos, así que quiero agradecer a Marilé, Miguel y Yaisa, que nos brindan el lugar, como también a los sponsors que nos dan cosas para compartir con el público", expresó.

La música como profesión

Martina Escalada, conductora de los ciclos de 'Hoy suena', decidió dedicarse de lleno a la música desde hace dos años. Con 16 años, construye su carrera solista con disciplina -entre otros proyectos de arte- a la par de la cursada escolar y el día a día de su vida adolescente.

"Mi primera presentación fue distinta porque no me presenté junto a otros chicos. Hablé, conduje e interactué con la gente. Estaba muy nerviosa y hasta el día de hoy me pasa, pero es una situación muy linda que al final te da satisfacción", contó, en conversación con Radioactiva (100.7). A su vez, señaló que siempre fue partícipe de los concursos de poesía organizados por el Bachillerato Humanista, institución a la que asiste. "Empecé a compartirle mi poesía a mi mamá y me dijo que por qué no lo hacía melodía", recordó.

En ese momento, tuvo que desarmar sus letras y volver a armarlas para hacer que encajen con las melodías que sonaban en su cabeza. "Armaba la maqueta, iba con mi productor y él me guiaba en los modos que hay en la música. Es bastante frustrante cuando tenes una melodía muy definida y la letra no encaja porque la métrica es desesperante, pero cuando se termina el producto es muy distinto", analizó.

Sobre sus gustos musicales, indicó que tiene más conexión con el disco y el punk de los '80, como también con el pop de los 2000, aunque gran parte de la música actual trae sonidos ochentosos y noventosos. En relación al trap y al rap, manifestó que "todo lo que esté hecho con composición musical, más allá de hacerlo con una computadora, es de gran valor porque hay alguien atrás que se esforzó para hacerlo".

Su papá, Lisandro Escalada, relató que Martu planteó que quería hacer de la música su vida, por lo que su consejo fue prepararse al máximo posible. "A partir de ahí, empezamos a buscar un coach vocal, Dani Pineda, que da técnica vocal y buscamos un coach de corporalidad, que antes se conocía como expresión corporal, que es Federico Ferreyra y trabaja en la producción de las obras de teatro de Disney de Buenos Aires", detalló.

"Empezamos a prepararla desde todos los ámbitos para que pueda ser una artista integral y empezó a estudiar producción musical. En casa tenemos armado un home studio donde Martu prepara sus pistas y material, además de seguir estudiando guitarra, canto, bajo, batería, teclado y armonía para la parte de composición", puntualizó.