El territorio Fun

sábado 06 de enero de 2024 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 La original.mp3 - Emilia, Tini

2 Piscina - María Becerra, Chencho Corleone y Ovy on the drums

3 Besos con fernet - Rusherkig y Maramá

4 Energía bacana - Sebastián Yatra

5 Houdini -Dua Lipa

6 Bubalú - Feid y Rema

7 Mejor que ayer - Diego Torres

8 Mi ex tenía razón - Karol G

9 Columbia - Quevedo

10 Asi es la vida - Enrique Iglesias & Maria Becerra



Ando con ganas de encontrarte

Hay un día en que se decide acortar distancias, hacer un parate, mandar un mensaje. Suena el celu y las coordenadas se establecen y las almas se dirigen al vértice en la hora y la locación señalada. Como si fueran olas, los recuerdos se mecen. Van y vienen. Risas, miradas cómplices, frases que se van soltando: “solo una cosa te digo”, “yo necesito un abrigo”, “que en esta tierra hace frío, si no estás al lado mío”, o “y como vos no hay ninguna”. El encuentro es para eso, renovar afectos, sentimientos, planificar, proyectar, despedirse hasta que el humo del próximo café genere la magia del reencuentro.



La historia detrás de las canciones, reto de enero

La cuenta de Tik Tok “Historia de una canción” se propuso un desafío para comenzar el 2024 que gana adeptos en la red social y suma likes.

Cada día de enero recomienda una canción y cuenta sobre cómo surgió y acerca del género a la que pertenece

y así seguirá armando una lista hasta alcanzar las 24 melodías para musicalizar este tiempo de estreno.

El primer tema recomendado fue el primero de enero y trajo el ritmo del bolero con “Reloj ingrato” de José y el Toro que se inspira en el clásico inmortalizado por Los Panchos y escrito por el mexicano Roberto Cantoral en 1965.

En tanto, el jueves la pista propuesta fue “Swimming Pools” de Kendrick Lamar y se resaltó el carisma para narrar historias que tiene el rapero estadounidense. El reto planteado convida a sumar mucha música al día a día y a saber más de su historia.

PEn el sector reservado sólo para mejores amigos meriendan Ámbar Conejero y Mateo González.

Fernando Fogeler y Rodrigo Reinoso no pueden sustraerse al disfrute de la vista del río desde la terraza.

San Ignacio no sólo brilla con las lentejuelas de sus carnavales. Amigas desde la infancia, visitando Posadas: Angie Bournisent, Romina Ranieri y Luana Schindler.

Estudian en Estados Unidos: ella, programación; él, finanzas. Priscila Landi con su chico, Valentino Oggero, que vino desde Rafaela para conocer a los padres de ella y pasar las fiestas en familia.

Rocío Ostapchuk y Valentina Silvero se hicieron tiempo para conocer el lugar y compartir jugos de frutas con alguna delicada porción de pastelería.