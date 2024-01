Desde Euta estipulan un boleto técnico a más de $1.600 y usuarios se quejan del mal servicio

jueves 04 de enero de 2024 | 19:30hs.

Hoy alrededor de las 9 comenzó la audiencia pública en el SUM del Jardín Botánico de Posadas para tratar la suba del boleto vigente. Unos 100 usuarios se congregaron para plantear sus quejas ante el servicio de transporte urbano local y las empresas que buscan la suba del pasaje. Antes de que cada vecino, previamente inscripto, pueda usar sus cinco minutos para expresar sus quejas en cuanto al servicio del transporte urbano en el Área Metropolitana de Posadas, desde Empresario Unidos del Transporte automotor (Euta) plantearon su posición frente a la quita de subsidios.

Según detallaron, el boleto técnico correspondiente al mes de diciembre e incluidos los atrasos de pagos de Nación y la suba de insumos, correspondería a un total de $1.633. Luego de enumerar la inflación anual según el Ipec y el análisis del Banco Central, el representante sostuvo que la suba del dólar repercutió en la compra de unidades.

“Otro importante costo que afecta la prestación del servicio de un modo muy considerable es el incremento y la evolución que tuvo y seguirá teniendo mensualmente la escala salarial de los trabajadores del sector. A nadie escapa que los salarios de los empleados de las empresas concesionarias se incrementaron durante el año 2023 un 170%, y hay que aclarar al respecto que este rincón representa el 20% del costo del sistema”, dijo Facundo Zárate.

A su vez, sumó al costo total del servicio lo referido a precios combustibles y los lubricantes que representan -con los gastos anteriores- un 60% del costo por kilómetro.

“Si sumamos el costo del material rodante, estaremos alcanzando ya una afectación mensual del costo cercano al 86%. El Banco de Sindicatos establece que actualmente las empresas afrontan un costo por kilómetro recorrido de $3.274, lo que representa más del doble del valor que este costo tenía hace un año. Atento a ello, considerando un flujo de pasajeros constante, la tarifa técnica para el periodo de diciembre del 2023 alcanza a la suma de pesos $1.633”, dijo el representante de EUTA.

De igual forma, mencionó que si a este monto se le reducen los subsidios, “esos subsidios que el gobierno nacional adeuda hace tiempo y también la tarifa media efectivamente cobrada a los usuarios, queda a la vista de todos que las empresas están entonces sosteniendo a valores de diciembre del 2023 un déficit por cada pasajero transportado por $1.051”.

Después de explicar detalladamente los gastos de las empresas de transporte, solicitaron una inmediata readecuación del cuadro tarifario.

Tras explicar la situación de las empresas y el pedido de aumento del boleto, los usuarios se manifestaron en contra de lo referido durante los cinco minutos de exposición que tenía cada uno.

En sintonía, los pasajeros apuntaron que para exigir aumento por los gastos se debe brindar un servicio acorde en todas sus características.



Casi el 70% de los usuarios del transporte público de Posadas están insatisfechos con el servicio

Durante la mañana de hoy se desarrolló la audiencia pública por aumento del boleto en Posadas. Durante la instancia, la defensora del Pueblo, Valeria Fiore, compartió un relevamiento realizado en los últimos días de diciembre que arrojó que el 66% de los pasajeros está poco o nada satisfecho con el servicio. A su vez, los usuarios previamente inscritos tuvieron un lapso de cinco minutos para exponer sus quejas referidas al transporte así como desde EUTA pidieron una inmediata readecuación tarifaria.

En este sentido, desde la Defensoría del Pueblo, explicaron que los datos además arrojaron que un 55% usa tarjeta Sube, un 30% abona el pasaje en efectivo y solo un 15% paga a través de la aplicación de Susa. La caracterización de los usuarios relevados que utilizan el transporte público es que el 63% de los relevados son usuarios femeninos. En cuanto a las edades el 57% tiene un rango de edad entre 18 y 45 años y un 18% de los consultados fueron adultos mayores.

“Me quiero enfocar en el nivel de afectación de las diferentes problemáticas al usuario. Este nivel de afectación está encabezado por el monto límite para la carga de sube que es percibido como muy problemático. Le siguen el costo del pasaje, el faltante de plástico, los pocos puntos de descarga, la frecuencia y el tiempo de espera, condiciones de viaje, estado de los coches y el uso de la app. Este último, si bien se refleja como que no representa un problema, en realidad se debe al uso que tiene la app de los usuarios que es del 15%”, resaltó Fiore.

Asimismo el 70 % de las personas expresaron no saber dónde realizar un reclamo.

“Otra cosa que nos llamó la atención es que de los usuarios relevados sólo el 26% conoce el funcionamiento de las audiencias públicas y de ese 26% solo un 16% ha participado. Si bien a la Defensoría del Pueblo no le corresponde definir lo que es la tarifa FIWARE, sí le compete resguardar el derecho vulnerado de las personas”

De esta manera, la defensora pidió que se respete el artículo 45 de la Carta Orgánica Municipal que establece la audiencia pública como sustancia soberana y no puede saltarse, ni omitirse ni reemplazarse. Es un derecho de todos los ciudadanos participar de una audiencia pública de manera previa a la toma de una decisión que va a impactar en su economía.

“En este sentido entendemos también que es necesaria la mayor decisión de las mismas para lo cual nos ofrecemos como canal desde la Defensoría. En segundo lugar, quiero destacar lo establecido en el artículo 92, inciso 6 de la Carta Orgánica, que establece que se debe priorizar la relación calidad-precio de los servicios públicos esenciales manteniendo un nivel de calidad adecuado del servicio en favor de los usuarios. Yo creo que con esta muestra de la encuesta que trajimos, esta ecuación no está contemplada en la calidad del servicio”, agregó la funcionaria.

De igual forma, hizo hincapié en que se entiende el contexto inflacionario pero pidió que los aumentos sean progresivos, escalonados, proporcionales, justos y razonados.

Por otra parte, comentó que preocupa la opacidad en cuanto a la información. “Es difícil para cualquier ciudadano, de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que prevé que los usuarios deben recibir información adecuada y veraz para posibilitar un análisis de los componentes de dicha tarifa. Tenemos propuestas como convocar a una mesa institucional de diálogo en la que podamos seguir analizando la enorme cantidad de variables que hacen a la formación de un precio y la readecuación de la tarifa”.

Para finalizar, Fiore instó a buscar alternativas en caso de no haber más subsidio para reducir el monto del incremento. Además, señaló que la aplicación podría ser de más fácil acceso y mayor difusión.

“Pedimos también una revisión de manera que esto sea accesible y que pueda usarse la virtualidad que hoy en día se impone, como para también generar información al ciudadano. Es clave que ante cualquier cambio de horario, que ante cualquier cambio de recorrido, la empresa pueda informar previamente de manera que el ciudadano se pueda organizar y que no se genere el malestar que implica que la persona salga y se quede esperando”, concluyó la defensora del pueblo.

Usuarios

Tras la exposición de distintos funcionarios, los usuarios pudieron expresar su disconformidad sobre el servicio de transporte en un lapso de cinco minutos.

Para participar de la instancia, los interesados debieron inscribirse previamente en la Secretaría de Movilidad Urbana. Cabe resaltar que el acto es no vinculante, es decir que lo que se decida no debe ser necesariamente acatado antes de resolver o no un incremento en los pasajes.

En este sentido, Néstor Alfonso, usuario de Villa Cabello, expresó su descontento en relación a la disminución de frecuencia al finalizar el ciclo lectivo. “Nosotros seguimos trabajando y usamos el transporte todos los días. Soy un usuario y todos los días tomo el 31 y el 32 y los invito a ver cómo es el servicio, la suciedad que tiene el coche y la odisea que atravesamos. Tenemos una brecha de precio muy grande en comparación a Buenos Aires que su tarifa más alta ronda los $180”.

Asimismo, se refirió a que en Misiones usan la falta de subsidio como herramienta para mantener la incertidumbre de los usuarios ya que en otras provincias el boleto está fijado. “Queremos pagar el boleto correspondiente pero también exigimos las certificaciones que deben tener los choferes para un buen trato al usuario y al público”, dijo Alfonso.

Los reclamos en su mayoría fueron parecidos y apuntaron al mal servicio, poca frecuencia, mal estado de los coches y tarifas altas. Por su parte, Jorge Silvero, expuso durante la audiencia que los usuarios siempre pagan los costos. “Al parecer lo únicos que anda mal son los empresarios, siendo que nosotros pagamos anticipadamente todo para que ellos sigan mojando la empresa y siempre están con pésimos servicios. Sábado y domingo no tenemos (colectivos) en el barrio San Jorge, es una vergüenza”.

Seguidamente, otro usuario enfrentó los comentarios realizados por el secretario de Movilidad Urbana y el representante de EUTA. “El ingeniero Jardín habló de garantizar un servicio eficiente y eficaz. Le invito al ingeniero que viaje todos los días de la semana en el área laboral, a las 12 del mediodía. Vamos a ver si puede viajar de manera eficiente y eficaz”.

En cuanto a los dichos de Zárate, el usuario posadeño dijo que para exigir un boleto más alto el servicio debe ser acorde. “Otro tema muy importante también es la complicidad por parte del gobierno, vamos a pasar a ser un monopolio. Cuando hubo el aumento anterior, no hizo nada, cuando en julio o en agosto nosotros sufrimos un paro de casi una semana, no hizo nada. Nadie del gobierno ni de la empresa se va a parar a pensar en los usuarios, porque nosotros aparte de usuarios, somos consumidores”.



Movilidad Urbana

Minutos antes de arrancar la instancia de audiencia pública por la suba del boleto, el secretario de Movilidad Urbana, Lucas Jardín, habló sobre una nueva suba para enero que aún no está estipulada. “Dependemos en gran parte del subsidio nacional. El usuario paga el 25% del total solamente y el 75% restante se descuenta del subsidio”.

A su vez, detalló que el pasaje técnico (sin subsidio) del transporte urbano correspondiente al mes de diciembre fue de $1.212, por lo que el nuevo aumento podría asemejarse a este monto.

“Todavía hay ciertas incertidumbres respecto a los subsidios nacionales así que es algo que todavía lo estamos trabajando. Por eso es importante escuchar a la ciudadanía y ver las distintas situaciones en la ciudad de Posadas. Desde el municipio se hace una gran inversión respecto a la infraestructura. Estamos para darle respuesta a la gente y escuchar sobre todo y en base a eso, también dar nuevas respuestas”, sostuvo Jardín.

En tanto, agregó que el funcionamiento del servicio es muy complejo. “Tenemos un sistema de transferencia, un sistema integrado que no lo tienen otros municipios u otras ciudades de la Argentina. Hoy por hoy vemos grandes inconvenientes en algunos sectores que también venimos a resolver como el tema de la frecuencia, que muchas veces es una queja constante de las personas. Hay que entender que hay líneas que son más deficitarias y hay líneas que son mejores que otras, que tienen más rentabilidad”, resaltó ante uno de los reclamos que más se repiten.