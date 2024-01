Según la Defensoría del Pueblo un 66% de los usuarios del transporte público está insatisfecho

jueves 04 de enero de 2024 | 14:00hs.

Durante la mañana de este jueves se desarrolló la audiencia pública por aumento del boleto en Posadas. Durante la instancia, la defensora del pueblo, Valeria Fiore, compartió un relevamiento realizado en los últimos días de diciembre que arrojó que el 66% de los pasajeros está poco o nada satisfecho con el servicio. A su vez, los usuarios previamente inscritos tuvieron un lapso de cinco minutos para exponer sus quejas referidas al transporte así como desde EUTA pidieron una inmediata readecuación tarifaria.

En este sentido, desde la Defensoría del Pueblo, explicaron que los datos además arrojaron que un 55% usa tarjeta Sube, un 30% abona el pasaje en efectivo y solo un 15% paga a través de la aplicación de Susa. La caracterización de los usuarios relevados que utilizan el transporte público es que el 63% de los relevados son usuarios femeninos. En cuanto a las edades el 57% tiene un rango de edad entre 18 y 45 años y un 18% de los consultados fueron adultos mayores.

"Me quiero enfocar en el nivel de afectación de las diferentes problemáticas al usuario. Este nivel de afectación está encabezado por el monto límite para la carga de sube que es percibido como muy problemático. Le siguen el costo del pasaje, el faltante de plástico, los pocos puntos de descarga, la frecuencia y el tiempo de espera, condiciones de viaje, estado de los coches y el uso de la app. Este último, si bien se refleja como que no representa un problema, en realidad se debe al uso que tiene la app de los usuarios que es del 15%", resaltó Fiore. Asimismo el 70% de las personas expresaron no saber dónde realizar un reclamo

"Otra cosa que nos llamó la atención es que de los usuarios relevados, solo el 26% conoce el funcionamiento de las audiencias públicas y de ese 26% solo un 16% ha participado. Si bien a la Defensoría del Pueblo no le corresponde definir lo que es la tarifa FIWARE, sí le compete resguardar el derecho vulnerado de las personas".

De está manera, la defensora pidió que se respete el artículo 45 de la Carta Orgánica Municipal que establece la audiencia pública como sustancia soberana y no puede saltarse, ni omitirse ni reemplazarse. Es un derecho de todos los ciudadanos participar de una audiencia pública de manera previa a la toma de una decisión que va a impactar en su economía.

"En este sentido entendemos también que es necesaria la mayor decisión de las mismas para lo cual nos ofrecemos como canal desde la Defensoría. En segundo lugar, quiero destacar lo establecido en el artículo 92, inciso 6 de la Carta Orgánica, que establece que se debe priorizar la relación calidad-precio de los servicios públicos esenciales manteniendo un nivel de calidad adecuado del servicio en favor de los usuarios. Yo creo que con esta muestra de la encuesta que trajimos, esta ecuación no está contemplada en la calidad del servicio", agregó la funcionaria.

De igual forma, hizo hincapié en que se entiende el contexto inflacionario pero pidió que los aumentos sean progresivos, escalonados, proporcionales, justos y razonados.

Por otra parte, comentó que preocupa la opacidad en cuanto a la información. "Es difícil para cualquier ciudadano, de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que prevé que los usuarios deben recibir información adecuada y veraz para posibilitar un análisis de los componentes de dicha tarifa. Tenemos propuestas como convocar a una mesa institucional de diálogo en la que podamos seguir analizando la enorme cantidad de variables que hacen a la formación de un precio y la readecuación de la tarifa".

Para finalizar, Fiore instó a buscar alternativas en caso de no haber más subsidio para reducir el monto del incremento. Además, señaló que la aplicación podría ser de más fácil acceso y mayor difusión.

"Pedimos también una revisión de manera que esto sea accesible y que pueda usarse la virtualidad que hoy en día se impone, como para también generar información al ciudadano. Es clave que ante cualquier cambio de horario, que ante cualquier cambio de recorrido, la empresa pueda informar previamente de manera que el ciudadano se pueda organizar y que no se genere el malestar que implica que la persona salga y se quede esperando", concluyó la defensora del pueblo.