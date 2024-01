Agustín Barreiro: del duro momento de la lesión a la esperada vuelta

jueves 04 de enero de 2024 | 2:00hs.

Agustín Barreiro llegó a Oberá Tenis Club para ser figura y goleador. Cumplió en el arranque del torneo. De hecho era uno de los goleadores de la Liga Nacional hasta que una lesión le puso un freno a su buen inicio de temporada. El ala-pivote del Celeste tuvo una rotura parcial del tendón de Aquiles. La lesión, además de sacarlo de las canchas, lo golpeó anímicamente.

“Tuve un inicio en lo personal muy lindo, tuve un papel muy importante, pero llevo dos meses y cinco días sin jugar”. El Pipi Barreiro cuenta los días alejado de la cancha. Tacha los días para volver a jugar.

“No la pasé bien, es una lesión muy jodida. Tuve una rotura parcial del tendón de Aquiles, pero confiamos en que los últimos estudios van a andar bien”, le puso optimismo el ala, quien arrancó la pretemporada con el Celeste, de cara al reinicio de la Liga Nacional.

“Arrancamos muy bien, sufrimos muchas bajas y el golpazo de la Liga Sudamericana nos fortaleció como equipo. Jugamos con cuatro fichas menos y el equipo estuvo a la altura”, analizó el Pipi sobre la primera parte del año de OTC.

Al conjunto obereño le pasó lo mismo que a muchos equipos de la Liga Nacional: bajas por lesión y transferencias. Pero el Celeste lo suplió con los más chicos. “Tuvimos unos juveniles que están a la altura de las circunstancias, que nos están dando una mano increíble y que lo van a seguir haciendo”, valoró Barreiro sobre la cantera del Celeste.

“El club tiene claro lo que tiene y hace muy buen laburo en inferiores. Hacen un gran laburo en las formativas, son formadores. Les exigen y lo digo de una manera buena”, agregó el ala.



De caer a levantarse

Para Barreiro el esguince fue su primera lesión grave en su carrera. A sus 24 años le tocó, por primera vez, ponerse a prueba no sólo desde lo físico, sino desde lo mental.

“Fue una lesión muy dura, la pasé mal. Anímicamente me caí”, reconoció el bonaerense y contó que “me limitaba para caminar, para ir al club y hubo mucha gente que me ayudó”.

“La pasé mal porque me costaba mucho caminar tres cuadras para ir al club y hubo mucha gente que me ayudó. Hoy lo cuento como anécdota, pero fue duro. Tenía que hacer las cosas tranquilo y me veían ansioso. En las fiestas no fui el Pipi de siempre. Estaba en mi casa, pero con la cabeza en Oberá”, relató el ala sobre los primeros momentos de la lesión.

En los partidos de local era una constante la imagen de Barreiro a un costado de la cancha, con las muletas. Abrazado a sus compañeros que lo sostenían.

“El cambio de vida fue rotundo, pero hay que estar preparado”, comentó y se mostró feliz porque “estoy cerca de poder volver”. “No sé si será de local o visitante, pero seguramente este mes ya esté listo para jugar”, aseguró Barreiro.

Lejos de su casa, pero rodeado de afectos que le permitieron atravesar la dura lesión, el ala del Celeste contó que ahora tendrá un coaching o un psicólogo: “No hace falta estar mal para arrancar”.

“No estaba con un psicólogo, pero hay que estar preparado. Quizás no te pasa nada y está bien, pero si no hubiese tenido la contención que tuve hubiese sido muy difícil atravesar la lesión”, reconoció Barreiro.

OTC volverá a jugar por la Liga Nacional el próximo miércoles, desde las 21, cuando reciba a Zárate Basket y luego, el lunes 15, será local frente a Unión. El domingo 20 nuevamente jugará en casa ante Gimnasia y la primera gira del año será a fin de mes. El Celeste visitará a Instituto el 26 y a Independiente el 28. Esos últimos dos juegos son los que marca Barreiro como su posible regreso luego de poco más de dos meses fuera de las canchas.

“Arranca la parte más interesante del año, hay equipos que se caen y otros que tienen una buena racha. Nosotros vamos a dejar todo para terminar de la mejor manera el año”, avisó el ala que tacha los días en el calendario para volver.