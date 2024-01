Trece departamentos de Misiones tienen circulación viral autóctona de dengue

miércoles 03 de enero de 2024 | 14:25hs.

El Boletín Integrado de Vigilancia Epidemiológica publicado hoy por parte del Ministerio de Salud de la Nación, confirma que hay trece departamentos de Misiones dónde se informó circulación viral autóctona de dengue, es decir, más de la mitad de la provincia tiene casos sin antecedentes de viaje.

Según el documento oficial, en Misiones las zonas afectadas son: 25 de Mayo, Apóstoles, Candelaria, Capital, Eldorado, General Manuel Belgrano, Guaraní, Iguazú, Leandro N. Alem, Montecarlo, San Ignacio, Oberá, y Cainguás. El dato corresponde a las últimas cuatro semanas, resaltando una fuerte presencia del DEN-2, considerado el serotipo más grave de la patología.

El reporte del Ministerio de Salud Pública provincial notificó 826 casos de dengue, cuando la semana anterior la cifra fue de 537. La curva de contagios va en aumento y la cantidad de internaciones también. Hasta el martes, de acuerdo a los datos que maneja la Dirección de Epidemiología de la cartera sanitaria provincial, la cantidad de internados fue de 23, cuando un mes atrás los internados eran siete.

Las cifras oficiales evidencian un incremento de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti que, a la vez, supone que el escenario es mucho más complejo dado que únicamente se informan aquellos casos confirmados por laboratorio. De manera que existe un subregistro teniendo en cuenta la cantidad de febriles o sintomáticos que consultan en Caps u hospitales públicos y a quienes se los diagnostica por la clínica pero no se le realiza ficha epidemiológica.

El 96,5 % de los casos está en el NEA

Asimismo, en el último mes se destaca también que se denunciaron 3.444 contagios de dengue en Argentina, siendo el 96,5 % de los infectados correspondiente al NEA. En total, la región tiene acumulados 19.517 casos de dengue. Y en ese contexto, Misiones representa la provincia con menos reportes: el último arrojó 836 infectados. Chaco es la jurisdicción más complicada concentrando 16.224 casos de dengue, Corrientes acumula 2.216 y Formosa registra 1.037.

Como parte de la campaña de prevención contra el dengue se vienen realizando diversas tareas, una de ellas es de desmalezamiento en diferentes puntos, principalmente de uso público, para que sea no solo un espacio seguro y limpio, si no también que no se generen focos de criaderos del mosquito transmisor de la enfermedad.

Montecarlo

El equipo de trabajo se despliega por todo el municipio, que ha crecido en los últimos tiempos, dedicando esfuerzo para eliminar las malezas. Esta tarea también necesita de la colaboración de los vecinos en el cuidados de los espacios, mantener limpios los terrenos y en buen estado, recortando el pasto y desmalezando regularmente.

Todos los dias se registran casos de dengue en la localidad y se hacen los bloqueos necesarios en los lugares donde surgen. Desde Salud Pública advierten que "es sumamente importante" el acompañamiento de cada vecino "de mantener sus propiedades principalmente eliminado todo tipo de recipientes que puedan acumular agua" y se pide colaboración en el cuidado durante la visita al cementerio y otros espacios públicos donde suelen dejar recipientes con agua.

Foto: Graciela González.

*Con información de Corresponsalía Montecarlo.