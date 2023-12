Reconocen por su trayectoria y aporte al médico Guillermo Gaudioso

sábado 30 de diciembre de 2023 | 6:00hs.

Por su vocación de servicio, su larga trayectoria, dedicación y participación activa en la comunidad, el médico Guillermo Salvador Gaudioso fue reconocido como Ciudadano Destacado de Eldorado.



La distinción llegó de la mano del Concejo Deliberante de la ciudad en la jornada del jueves. Mientras, Gaudioso posó ayer orgulloso junto al certificado que lo enaltece como persona destacada en la comunidad.



El galeno cuenta con una extensa trayectoria en la Capital del Trabajo ejerciendo la medicina: fue cirujano y llegó a ser jefe del sector cirugía del Hospital Samic. Asimismo, es uno de los principales divulgadores del uso de plantas medicinales, que aprendió a utilizar cuando, durante más de una década, atendió en la comunidad guaraní de Pozo Azul, tarea que lo llevó a ser reconocido como Opí por la propia comunidad.



Proveniente de Entre Ríos, estudió medicina en la Universidad Nacional de La Plata y se radicó en Eldorado en los primeros años de la década del 60. Apenas llegado a la ciudad, comenzó a atender en el ex hospital ubicado en el kilómetro 4, en medio de una precariedad de instalaciones y de instrumental que se contraponía a lo que él conocía en La Plata.



Tiempo después, abrió una clínica privada en el kilómetro 7 de la ciudad que funcionó hasta la inauguración del Hospital Samic, donde comenzó a trabajar llegando a ocupar el cargo de jefe de Cirugía y siendo reconocido por varios de sus pares como un mentor.



Pero de todas las actividades y trabajos realizados, Gaudioso siempre se enorgulleció de la relación que tuvo con las aldeas guaraníes, y los conocimientos que obtuvo de ellos sobre el uso de plantas medicinales. Su interés se despertó tras la preocupación por la falta de poder adquisitivo de algunos pobladores para poder adquirir los medicamentos recetados. Así que aprovechó el conocimiento ancestral que recibio de los pueblos originarios y comenzó a utilizar plantas medicinales para atender a sus pacientes.



Hoy es reconocido como un precursor de las plantas medicinales en el Alto Paraná, aunque, como contaba él mismo, debió sufrir algún tipo de segregación: “A muchos no les gustaba lo que hacía, tuve muchos problemas por tratar a los aborígenes y por hacer medicina no clásica”.



Producto de esa acumulación de saberes, en 2018 editó el libro ‘Opí Salvador’, una recopilación de recetas de plantas medicinales, realizada durante más de una década, en la que se puede encontrar el modo de preparación de las medicinas naturales y las dosis sugeridas para cada caso, junto a anécdotas y fotografías del doctor.



Por su trayectoria, su aporte y trascendencia, ahora es reconocido Ciudadano Destacado.