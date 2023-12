Títeres misioneros de temporada por la costa uruguaya

sábado 30 de diciembre de 2023 | 4:30hs.

Una rifa con un original premio y una finalidad de apoyo colectivo a la cultura es la iniciativa del grupo independiente eldoradense la Compañía del Mate del titiritero Yanko Tomas.



El sorteo es esta noche con la quiniela nocturna y quien tenga el número ganador podrá elegir entre una función de la reconocida obra de Yanko titulada La fiesta o un tambor de candombe.



Con lo recaudado el artista costeará parte de su una gira veraniega por la costa uruguaya con el espectáculo La fiesta, que tiene títeres, humor, interacción con el público, batucada y baile y es para que lo disfruten niños y adultos.



Yanko contó a El Territorio que la rifa la lanzó hace tres semanas aproximadamente y fue por sugerencia de amigos artistas y luego de que desconocidos ingresaran a su casa y se llevaran elementos esenciales para el viaje que estaban dentro de su auto.



Con 30 años de trayectoria artística, Yanko hace 25 que trabaja de manera itinerante en busca de nuevos públicos y cada verano vuelve a su Uruguay natal para hacer funciones a la gorra y visitar a sus padres y demás familiares.



“Me gusta itinerar, es parte de nuestra vida y es una impronta del grupo moverse. Hacemos un poco como el mensú, como un mensú artístico, que va donde está la gente, donde está el trabajo, es como una metáfora de ir a la zafra. Yo antes hacía teatro de sala pero me di cuenta que me gusta trabajar para la gente y para eso hay que ir donde está la gente”, explicó.



Y recordó que durante el año el trabajo se centra en Eldorado y alrededores con funciones en salas, escuelas, festivales, la Carpa de los Títeres, mientras que en los meses de vacaciones aprovecha para girar por ciudades turísticas.



Para salir al ruedo, el titiritero puso a punto su auto modelo 97 y un tráiler y se aprovistó con sus títeres, herramientas, una máquina de hacer pororó, mercaderías y todo lo indispensable para el viaje junto a su familia.



“Tuvimos la visita de los amigos de lo ajeno y se llevaron las cosas del auto y del tráiler y también una pila de sillas de la carpa de los títeres y algunas cosas más; nosotros estábamos en la casa pero en el patio de atrás, fue un susto pero ahora como esto pasó tan sobre la fecha del viaje estamos con este proyecto de la rifa y confiamos en el apoyo de la gente”, resaltó.



La familia ya comenzó su viaje y a la aventura de teatro itinerante también se sumaron las mascotas. “Tenemos tres perritos y dos van con nosotros, así que acomodamos todo en el tráiler, porque para viajar en familia y con una beba hace falta una organización cuidada y nos vamos con un itinerario para hacer funciones pero son presentaciones a la gorra, sin un horario programado ya que no son funciones en salas”, detalló. Yanko, Aramí Maitén y Vane; y los viajeros de cuatro patas Feíto (atrás) y Pitu.

Yanko contó que en esta oportunidad van por Brasil hasta la frontera con Uruguay y harán presentaciones en ferias artesanales que tienen un escenario para números artísticos, espacios públicos como plazas, entre otros.



“Vamos por Brasil hasta Chuí e ingresamos a las ciudades uruguaya de Chuy, Coronilla, Punta del Diablo, Aguas Dulces, Valizas, vamos a ir haciendo funciones por el camino también como para ir costeando el día a día; sabemos que en movimiento se gasta un poco más que estando en casa; pero vamos con mucho entusiasmo y amor y preparamos además otras actividades como para generar un ingreso extra como venta de títeres, pipoca”.



Además, el trabajador cultural expresó que en tanto tiempo de andar los caminos y conocer a artistas de otros lugares, “se van generando redes, que son muy importantes en esta profesión; y en el mundo de los títeres hay mucha fraternidad, mucha solidaridad, y si bien los vínculos hay que transitarlos para que persistan puede pasar que por años no ves a alguien pero apenas se da el reencuentro se retoma la charla en el punto en el que lo dejamos, es algo hermoso de esta profesión los amigos y redes que se encuentran”.



El premio

Acerca de la rifa, el artista contó que ya tienen su número varias salas y también vecinos. “La idea era dar un premio interesante dentro de las posibilidades del grupo y que sea como un intercambio no sólo pedir una colaboración; por eso si quien gane elige la obra de teatro se puede hacer en una escuela, en un teatro, lo conversamos y vamos a ir felices y agradecidos a hacer la función o si eligen la otra opción que es el tambor lo vamos a mandar a fabricar”, refirió e invitó a todas las personas a adquirir su número hasta un rato antes del sorteo de hoy.



“Ya estamos viajando, por suerte tuvimos apoyo de la gente y seguimos vendiendo la rifa, el que quiera un número me avisa por mensaje y le anoto. También, amigos nos prestaron herramientas y pedimos un fiado para poder llegar con todo y ahora ya estamos en pleno viaje muy contentos”, ponderó.

Para participar

La rifa

La rifa sale 1.000 pesos; el premio es una función de la obra ‘La Fiesta’ o un tambor de candombe (a elección).



Para adquirir por transferencia el alias es PLATA.FRENO.CARPA o más información por WhatsApp al 3751-207484 o al 598 98-161086.