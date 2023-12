Por tercera vez, vandalizaron una ermita en Ruiz de Montoya

jueves 28 de diciembre de 2023 | 12:43hs.

Un acto que se volvió a repetir por tercera vez, el vandalismo hacia una ermita en honor a Nuestra Señora de Itatí, patrona del litoral argentino. El hecho, ocurrido en Paraje Tamanduá, en cercanías al arroyo que lleva el mismo nombre y los feligreses católicos lamentan tal accionar.

Con respecto a ello, el padre Horacio Fresco, presbítero de la zona, charló con El Territorio y mostró su tristeza ante tal situación, ya que no es la primera ocasión que sucede. “Desde hace mucho tiempo es vandalizada, en principio era un lugar mucho mas humilde, el año pasado el municipio despejó el lugar, se hizo una ermita nueva con una imagen más grande ya que la primera se la llevaron, se puso vidrio que la rompieron y ahora otra vez”.

Precisamente en la primera vez se llevaron la estatua que estaba, luego rompieron el vidrio que protegía la imagen. Tras lo sucedido colocaron un vidrio aún mas reforzado y en esta tercera oportunidad rompieron con un martillo o un elemento contundente. “Es algo preocupante, se ve que es alguien de la zona que no está conforme con la gruta y que está en contra de la Iglesia Católica”, expresó el sacerdote.

A su vez, reflejó que hay varias versiones de quién pudo ser el auto de los daños en las tres veces, pero él no quiere culpar a alguien ya que no sabe quién fue, pero que es evidente que quién lo hace está en contra de la fe ya que no es un hecho aislado, sino que sucede por tercera vez consecutiva.