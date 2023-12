Oberá: aprobaron el aumento de la tarifa del alumbrado público

jueves 28 de diciembre de 2023 | 11:19hs.

En una sesión ordinaria, se aprobó el proyecto presentado por la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá, dónde se aumenta la tarifa del alumbrado público. Hubo 3 votos negativos, pero con 6 votos a favor, se aprobó por simple mayoría. Con el nuevo proyecto 15 mil socios nuevos pagaran el servicio de alumbrado público. Durante la sesión Nº 35 del Concejo Deliberante, se trató el expediente Nº 239/2023 de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá dónde solicitó considerar la autorización y/o firma de nuevo contrato con Municipalidad de Oberá para cobro de Alumbrado Público; y el expediente N° 087/2022 –del Bloque Renovadores para Adelante, el Proyecto de Ordenanza estableciendo metodología de cobro de Alumbrado Público en Oberá.

Los concejales del bloque Pro – Juntos por el Cambio, expusieron durante el debate el voto negativo, “el proyecto fue firmado por un presidente que la semana pasada renunció a su cargo y hay que subsanar la autoridad de la Celo a través del voto de los socios”, manifestó Mara Frontini.

En este sentido Adriana Konicki, manifestó que el proyecto afecta al comerciante y no a las grandes empresas y dejó en claro que no está contemplado el cobro en los terrenos baldíos. Mientras que su par Aníbal Ramírez dijo, “el Concejo Deliberante debe velar por la realidad del contribuyente y exigir un excelente servicio”, fueron parte de las palabras del concejal del Pro. En contrapartida los ediles del partido Renovador, que votaron positivamente, argumentaron que era necesario la aprobación del proyecto, “hoy pagan 11 mil socios el alumbrado público y con el nuevo sistema pagaran más de 23 mil socios, logrando un aumento de 15 mil socios que no pagaban el servicio”, manifestó la concejal Lucy Glum.

Para el Concejal Marcelo Sedoff se debe mejorar el proyecto, pero trabajando con una comisión, dónde participen entidades intermedias y con evaluaciones trimestralmente, aclarando que el contrato fue mejorado. Verónica Noguera y Carina Sánchez, quienes también votaron de forma positiva, coincidieron que con el nuevo sistema de cobro servirá para mejorar el servicio del alumbrado público en la comunidad.