Adorni: "Si hay pedido de coima o soborno, el Presidente lo denunciará"

jueves 28 de diciembre de 2023 | 10:45hs.

El Gobierno envió este miércoles al Parlamento los proyectos de ley incluidos en el temario de convocatoria al período de sesiones extraordinarias hasta el próximo 31 de enero, que comprende temas tributarios, laborales, penales, energéticos y electorales. "El texto se va a dar a conocer en las próximas horas e incluye reformas profundas, necesarias y urgentes en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral", había adelantado el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Sobre los proyectos, dijo que "quedarán en manos de senadores y diputados que deberán elegir si vamos hacia la libertad, a terminar con esta decadencia que consideramos que no es responsabilidad solo de un gobierno sino que son décadas de frustración y de fracasos de la política argentina que nos han traído hasta esta situación; o si efectivamente colaboran con volver al camino de la libertad y a las ideas que nos llevaron a ser un país rico". El vocero presidencial explicó que el presidente Javier Milei enviará el paquete de leyes "titulado 'Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos', en alusión a Juan Bautista Alberdi, uno de los padres de nuestra patria y autor intelectual de nuestra primera constitución, a quien por supuesto todos saben el Presidente admira profundamente".

Para Adorni, "claramente después de que se sancionó la Constitución nos convertimos poco a poco en uno de los países más ricos del mundo siempre teniendo como faro las ideas correctas, que son las que volvemos a abrazar a partir de la presidencia de Milei en torno a la defensa de la vida, la libertad, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia y la cooperación social". Esta semana el Gobierno formalizó el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional desde este martes -26 de diciembre- hasta el 31 de enero del 2024 para tratar un paquete de iniciativas impulsadas por el oficialismo entre las que figuran reformas del Estado y del Impuesto a las Ganancias y la instauración del Sistema de Boleta Única. La convocatoria a sesiones extraordinarias está plasmada en el Decreto 76/2023, con la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Sobre la marcha de la CGT

El Gobierno nacional celebró este miércoles que la CGT haya "pedido autorización" para concretar la movilización hacia la plaza Lavalle, frente a los tribunales porteños, en rechazo al DNU de desregulación de la economía, e informó que ya se recibieron 20.000 llamadas a la línea 134, de las cuales 1.500 "aportaron datos relevantes de extorsionadores" para participar de la marcha. "Celebramos que la CGT haya pedido autorización para realizar la movilización y consideramos que es un síntoma de que estamos viviendo un cambio de época en materia de marchas y de las organizaciones que participen de manifestaciones en la calle", dijo Adorni en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.

Adorni adelantó que para esa manifestación callejera "se va a activar el mismo protocolo de seguridad que se activó la última vez en línea con la calle no se corta, que el manifestarse tiene que ser un acción libre, nadie puede estar obligado a manifestarse, el que corta corta la calle no cobra y ´el que las hace las paga".

De esa forma, el vocero presidencial se refirió al protocolo especial de seguridad para manifestaciones en la calle, anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y puesto en práctica por primera vez en la movilización de las organizaciones sociales hacia la Plaza de Mayo, el miércoles de la semana pasada. En paralelo, Adorni sostuvo que en la línea telefónica 134, habilitada especialmente para recibir denuncias anónimas sobre posibles extorsiones con planes sociales u obligar a concurrir a marchas, "se recibieron 20 mil llamadas, de las cuales 1500 aportan datos relevantes de los extorsionadores".

"Si hay pedido de coima o soborno, el Presidente lo denunciará"

Adorni afirmó que, "cuando haya una identificación de pedido de coima o soborno" en el Congreso, "obviamente es una obligación legal denunciarlo y así lo hará" el presidente Javier Milei "en caso de que eso ocurra". En rueda de prensa en Casa de Gobierno, el vocero aclaró que -en sus declaraciones del martes- Milei "no hacía referencia a nadie en particular" y agregó: "Se va a tratar de evitar que la ley o el propio DNU en su camino legislativo entre en una senda donde se negocien beneficios particulares".

De esa forma, Adorni respondió a una pregunta sobre la declaración realizada en ese sentido por Milei en una entrevista, en la que sostuvo que hay legisladores “que buscan coimas” para aprobar determinadas leyes en el Congreso. Por la mañana, en la conferencia de prensa, el vocero presidencial indicó: "Claramente el Presidente no estaba haciendo referencia a nadie en particular sino que hablaba de una situación general donde se va a tratar de evitar o queremos evitar que la ley o el propio DNU en su camino legislativo entre en una senda donde se negocien beneficios de sectores particulares y simplemente se quiere evitar eso". "Cuando haya una identificación de algún pedido de soborno, coima o beneficio en particular obviamente que es una obligación legal que tienen los funcionarios de denunciar cualquier acto de corrupción así que así lo hará el Presidente en el caso de que efectivamente eso ocurra", reafirmó Adorni.