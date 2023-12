Pese a la prohibición, se siguen tirando cohetes de estruendo en Misiones

miércoles 27 de diciembre de 2023 | 6:07hs.

El anhelo de una provincia libre de pirotecnia de alto impacto sonoro no se cumplió en muchas ciudades como ocurrió en la Nochebuena en Posadas, Eldorado, Santa Ana, entre otras. Es verdad que viene bajando su uso en los últimos años, pero el ruido de los fuegos artificiales y cohetes se volvió a escuchar fuerte y claro y con abundancia, violando las ordenanzas vigentes que prohíben el uso de artefactos que produzcan efecto audible, de gran estruendo o estampido, según sostiene la prohibición en Posadas. Como se sabe, la prohibición de uso de pirotecnia es porque no sólo resulta molesta y abrumadora, sino además daña a los animales y a muchas personas sensibles que no soportan el estruendo. El oído de los animales es mucho más sensible que el de los humanos y son los que más sufren generándoles comportamientos y reacciones atípicas desde autolesionarse o intentar huir.

Está planteado que las prohibiciones impuestas por ordenanzas en muchos municipios no se cumplieron, más allá de las campañas reiteradas que hacen las comunas para reiterar que está vigente la ordenanza que prohíbe la comercialización y uso de pirotecnias de estruendo en cada jurisdicción del municipio.

Esta vez se reportaron tres pacientes con quemaduras o accidentes por uso de pirotecnia. Esto es superior al inicio del 2023, cuando “se registró un paciente con quemaduras y en Navidad cero quemados por pirotecnia; por lo cual podemos lograr el cero que tanto anhelamos “, había expresado el subsecretario de Salud, Héctor Proeza, al lanzar previo a las fiestas la cuarta campaña de prevención de quemaduras “digamos no al uso de la pirotecnia”. También es verdad que en los últimos años disminuyó la cantidad, pero está claro que el uso de la pirotecnia aún no logró erradicarse. Un reporte del mismo Ministerio de Salud consigna que hasta hace siete años Misiones registraba entre 21 y 330 lesionados entre Navidad y Año Nuevo.

En Posadas

En Posadas, barrios como A 4, Hidrelco y otros ubicados en inmediaciones del autódromo de la ciudad fueron los lugares donde se repitió el uso de potentes pirotecnias. Que de hecho también se produjeron importantes ventas, en muchos casos en la vía pública.

Según la Policía de Misiones no recibió denuncias formales a pesar de que efectivamente se produjo como quedó determinado en los hechos de quemaduras o accidentes por pirotecnia.

El intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, había impulsado una campaña de control de los ruidos molestos y la regulación del uso de pirotecnia, en el marco del lema “más luces, menos ruidos”.

Stelatto había planteado: “Debemos actuar todos solidariamente para evitar el uso de pirotecnia y sus consecuencias. En muchos casos, son los vecinos quienes advierten al posible infractor que hay una ordenanza vigente y que debe respetarla”.

En este contexto se hace un llamado a la conciencia ciudadana sobre el uso de pirotecnia. La Ordenanza II N° 81 establece a “Posadas libre de pirotecnia de alto impacto sonoro”, prohibiendo artefactos ruidosos y el encendido de globos aerostáticos. Pudiendo ser usados todo tipo de fuegos artificiales y artefactos netamente lumínicos, y no el empleo de petardos y otros que generan explosiones violentas.

Recuerda que la pirotecnia afecta especialmente a personas con autismo, con discapacidades, adultos mayores, bebés y mascotas. Las personas con trastornos del espectro autista pueden sufrir crisis y ansiedad por ruidos intensos. Las denuncias pueden realizarse llamando al celular 376-4134650.

En Oberá

En la ciudad de Oberá fueron unos pocos los que hicieron caso omiso a las normativas vigentes y los ruidos fueron aislados.

De forma previa a la Navidad, el municipio realizó una campaña de concientización llamada “Disfrutamos todos”, en la que solicitó la no utilización de pirotecnia sonora, aduciendo que las mismas “afectan a personas con trastorno del espectro autista (TEA) y mascotas, además de que es peligrosa para la integridad física.

No obstante, días antes hubo polémica en grupos de compra/venta, donde algunos vecinos consultaron dónde se podía conseguir cohetes de estruendo. Rápidamente fueron señalados por otros obereños, que les recordaron la prohibición y repudiaron el accionar.

En Eldorado, en los barrios

Pese a las campañas realizadas tanto desde el municipio como el Concejo Deliberante de Eldorado, respecto a la prohibición de utilizar pirotecnia, en las fiestas navideñas en algunos barrios su uso se hizo notar. Eldorado fue declarado “Municipio libre de pirotecnia” mediante la Ordenanza 090/2016.

En dicha ordenanza se establece la prohibición de la comercialización, tenencia, uso, depósito, circulación y transporte de elementos de artículos de pirotecnia dentro del ejido municipal.

A las campañas oficiales se suman, como siempre, los particulares y organizaciones vinculadas al cuidado de los animales y/o personas que padecen TEA en las redes sociales.

Los controles llevados a que año tras año hicieron que fuera disminuyendo la cantidad de pirotecnia arrojada en las fiestas o en los festejos de algún resultado deportivo, pero no logró eliminarlo del todo.

Durante la noche del 24 de diciembre fueron pocos vecinos quienes utilizaron elementos explosivos al llegar la medianoche, pero dependiendo del sector de la ciudad su utilización fue mayor o menor, demostrando que el objetivo de pirotecnia 0 está lejos de alcanzarse.

En Jardín América

En el caso de la ciudad de Jardín América, el uso de pirotecnia se sintió, aunque no en gran cantidad como en años anteriores. La compra y utilización de fuegos artificiales mermó en la Navidad de este año.

Asimismo, el intendente local César Daniel Araujo, en una conferencia de prensa previa a la Navidad, recordó a la comunidad la prohibición por resolución de elementos de estruendo en todo el ámbito local, ya sea espacios cerrados o abiertos, en festividades deportivas, religiosas, patrias o de otra índole, donde no se puede utilizar fuegos artificiales.

En San Pedro más tranquilo

En San Pedro, rige la ordenanza 24/2020 que declara al municipio libre de pirotecnia. El acatamiento a esta ley municipal se puso en evidencia durante las celebraciones por Navidad. Si bien hubo uno que otro fuego de artificio, fue menor. En el hospital no se registró ningún hecho por mala manipulación de dichos elementos. Durante la celebración de Navidad no se registraron denuncias o quejas al respecto.

En Montecarlo

En esta localidad está vigente la Ordenanza 086/2015 que prohíbe -en el ámbito del ejido urbano y suburbano de la ciudad- la tenencia, fabricación, depósito y venta al público (mayorista o minorista para uso particular), de cualquier tipo de pirotecnia o cohetería, permitiéndose únicamente pirotecnia con efecto luminosos.

Además en el Art. 505. Queda prohibido dentro de los límites del ejido Municipal causar y/o producir ruidos innecesarios o excesivos que propagándose por vía aérea o sólida, afecten o sean capaces de afectar al público, ya sea en ambientes públicos o privados, cualquiera fuere la jurisdicción que sobre esto se ejercite y el acto, hecho o actividad de que se trate.

Tanto de la Policía local como de la Municipalidad manifestaron que no se recibieron denuncias por el uso de pirotecnia durante el recibimiento de la navidad. Días antes se realizaron inspecciones en comercios para evitar la venta de pirotecnia.

Si bien no se registraron denuncias en algunos barrios populosos hubo estallidos, pero nadie hizo reclamos.

Este es otro punto de crítica y es que muchos vecinos no lo denuncian.



Tres pacientes con quemaduras

El Ministerio de Salud Pública reportó tres pacientes con quemaduras por accidente con pirotecnia. En el Hospital Nuestra Señora de Fátima se atendió a un menor de 8 años por quemadura leve por uso de pirotecnia en su ojo derecho. En el Hospital Favaloro ingresaron dos pacientes, un niño de 12 años con quemaduras de primer grado y un adulto con traumatismo ocular en ojo derecho.





Otro año que se incumple la resolución en Puerto Iguazú

En la zona Sur el respeto a las ordenanzas fue sólo a medias