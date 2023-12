Agenda cotidiana

domingo 24 de diciembre de 2023 | 6:00hs.

Música



Zapada. El sábado 30 a las 22 en La Bionda, última zapada del año. Para sumarse al escenario, comunicarse al 11-67046163.





Muestras



Yaparí. En el Museo Juan Yaparí (Sarmiento 1885) se puede ver la muestra Misioneros por adopción, con obras del acervo provincial de artistas que han reflejado nuestra tierra hayan nacido en ella o no. Entre ellos: Lucas Braulio Areco (Santo Tomé, Corrientes), Alberto Arigós (Entre Ríos), Asef Bichilani (Gualeguay, Entre Ríos), Rubí Gularte (Paraguay), Zigmunt Kowalski (Polonia). Asimismo, en esa lista, no pueden faltar los destacados artistas misioneros como Juan Goires nacido en Posadas, Floriano “Mandové” Pedrozo (San Javier) y Ramón Ayala.



Privada. La colección privada del Banco Macro está abierta al público en la Ex Estación de Trenes, con obras de artistas argentinos. Se puede visitar de martes a domingo de 18 a 22.



Multicultural. En el Multicultural del cuarto tramo de la Costanera, la artista Vanesa Cidade expone Arte en fusión. Se trata de una muestra pictórica que permite descubrir un mundo sensible y creativo. Disponible hasta el 15 de enero.



Oberá. El Colectivo Cultural Relatos Visuales expone ¿Cómo construir una trinchera ambulante?, en la Casa del Bicentenario de Oberá. Las artistas protagonistas de esta propuesta son: Valeria Thomas Temporelli, Victoria Benítez, María Florencia Martínez y Guliana Uset. Hasta fin de enero.





Teatro



Tempo. La Sala Tempo (Ramón García 554, Villa Sarita) abrió su agenda de espectáculos 2024. Para ser parte de la cartelera, elencos interesados, comunicarse al 376 4-671646. Asimismo, el 20 de enero comenzará el curso de comedia musical a cargo de los profesores Daniel Caivano y Luna Aguiar. Informes e inscripciones al 376 4-726807.





Eventos



Capioví. Tras el encendido del árbol en la plaza Los Pioneros, además de la ornamentación alegórica y la Casa de Papá Noel, la ciudad ofrece espectáculos en vivo los fines de semana desde las 20.30.



Posadas Mágica. El Parque de las Fiestas sigue recibiendo la visita de cientos de posadeños y turistas que disfrutan de la ornamentación y propuestas de este año. Además de la visita a Papá Noel habrá animación y shows cada fin de semana.



Motoencuentro. Dos de Mayo será sede de la 11ª edición del Encuentro Internacional de Motoviajeros; será en el Parque Sur del 12 al 14 de enero, con participantes de distintos puntos del país y de países vecinos. Habrá exhibiciones de motocicletas, shows en vivo y mucho más.