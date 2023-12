Creativa, circular y sustentable, la feria de Ajupaprom en Oberá

domingo 24 de diciembre de 2023 | 6:00hs.

En Oberá crece y se afianza un nuevo espacio para que emprendedores y artesanos locales muestren sus productos al público, y de esta manera se impulse la economía circular y sustentable.



Se trata de la feria de emprendedores que se realiza en el salón de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Administración Pública Provincial (Ajupapprom) de Oberá. La actividad tuvo su segunda edición, y en cercanía de las fiestas, más de 20 personas expusieron lo que tenían para la venta y hasta el trueque.



La entidad de los jubilados provinciales anunció que se preparan para una tercera feria, “el espacio sirve para que las personas vendan lo que producen de manera artesanal o que pongan en oferta aquello que no usan en sus casas a un precio accesible y que ayude a la economía familiar”, manifestaron sus organizadores.



En el salón hay mesas con ropa usada y nueva, piezas de decoración, cuadros, libros, utensilios, y muchos elementos más tanto nuevos como de segunda mano. Así, hay espacio para el arte, la artesanía y la economía circular en Oberá.



En la exposición participan jubiladas que encontraron a través del arte y las artesanías una posibilidad de hacer crecer el ingreso económico en sus casas.



Norma Morales (59) fue durante 32 años docente, actualmente jubilada se dedica a realizar cuadros, reciclar y darle una segunda oportunidad a latas y todo elemento que se pueda transformar para que siga teniendo una vida útil y no termine en la basura.



“Siempre me dediqué al arte, estudié y producía en mis tiempos libres, vendía a través de las redes y a mis conocidos, ahora con las ferias empecé a mostrar a todos lo que hago”, explicó a El territorio.



Creando Sueños es el emprendimiento de Natalia de Olivera, que empezó a asistir a una academia de arte y así fue realizando pinturas, cajas multiuso, entre otras bellas obras producidas con sus propias manos. “Empecé por terapia y me atrapó, soy ama de casa, es la primera vez que salgo con mis producciones a una feria, porque vendía por las redes, ahora estoy esperando tener mi propio taller, mientras las producciones las hago en mi casa, donde tenga lugar”, precisó.



Reutilizar y crear

Norma Voelker se jubiló hace tres años y su creatividad es infinita, para sus trabajos realiza el reciclado de materiales, hasta ocupa los corchos de las botellas para crear elementos para la cocina.



Mientras, la emprendedora Rosana Cubilla hace 13 años que su fuente de ingreso son las manualidades y artesanías que produce y actualmente le ayuda su hija que se turnan para estar en las ferias de la ciudad.



“Son 13 años que sólo vivo de hacer artesanías, hoy traje diferentes Papá Noel para adornar la casa, otros sirven para poner el pan dulce, el vino o simplemente el papel de cocina, soy autodidacta, un día decidí emprender y me encuentran en las redes o en las ferias”, manifestó Rosana de artesanías Jazmine.



Desde Ajupapprom adelantaron que en febrero volverán a ofrecer el espacio para que los feriantes puedan vender sus productos, solamente solicitan una colaboración con dinero a consideración o elementos de limpieza que les sirve para mantener limpio el predio.