El territorio Fun

viernes 22 de diciembre de 2023 | 1:00hs.

Las tardes del sol, los buenos tiempos

Dos familias se reunieron a merendar.

Se llega como yendo para el anfiteatro, pero se para antes. Después de la Legislatura y el Museo Cambas. Añosos y altos árboles generan sombras sobre el pasto que la fiebre por el cemento dejó sin embargo existir para solaz de la niñez y la juventud. En el Parque Paraguayo se dan cita padres con niños, gente que va hacer yoga, emprendedores, adolescentes que interpretan las historias de las canciones, chicos jugando pelota, deportistas, pero sobre todo jóvenes con telas, manteles y tereré para disfrutar del verde pulmón que volvió a ser un rincón de reunión y esparcimiento en el cual cada uno hace la suya.

Medalla de bronce para Argentina en los Juegos Olímpicos de esports

Argentina logró su primera medalla en los Global Esports Games, también conocido como los Juegos Olímpicos de los eastport, una competencia en la que participan más de 30 países y que en esta oportunidad tuvo como sede a Arabia Saudita.

El equipo femenino de Argentina quedó entre los tres mejores del mundo en Dota 2. El team integrado por Milena “Mile-Mile” Evangelista, Romina “Lykke” Pacheco, Victoria “Garaf” Gerosa Destribats, Lucía “Lulu” Polanco, Debora “Debbie” Ponce, y coacheado por Maximiliano “Worlock” Martínez Allende subió al podio y superó la actuación del año anterior, en el que había finalizado dentro del top 4. En el camino el equipo de las argentinas eliminó a Turquía y en semifinales cayeron contra Malasia, una de las mejores selecciones.

Joaquín, Agustina, José y Marisol, estudiantes de la Unam.

Silvana, Aldana y Ailén cerrando el año del Profesorado en Educación.

Aylhén haciendo el aguante a Gabriel, que esté repasando para un final.

Axel, desde Corrientes, Sandra y Bruno los locales.