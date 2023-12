Una Navidad en modo solidario

domingo 17 de diciembre de 2023 | 8:30hs.

Celebrar las fiestas con solidaridad y empatía es la premisa de Alimendar Posadas, que lanzó una campaña para posibilitar una rica cena de Nochebuena a las familias de los sectores más vulnerables.



La iniciativa que va por su segunda edición se llama Modo Navidad Solidaria Activado y se desarrolla con acompañamiento del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Misiones (Conupromi).



La acción consiste en una colecta solidaria y quienes se sumen a colaborar pueden comprar una cena navideña de 1.000 pesos que llegará a una persona que lo necesite. El objetivo es alcanzar las 300 cenas o incluso el desafío es superar esta meta con el granito de arena de cada uno.



El menú es una pata muslo con puré de papa y para hacer llegar estos platos Alimendar trabaja codo a codo con comedores comunitarios, que en algunos casos los cocinarán para distribuirlos listos y calentitos o bien entregarán los ingredientes a las familias para que sean elaborados en sus casas y los compartan en la mesa navideña.



Gionas Borboy, cofundador de la asociación civil Alimendar, dialogó con el programa radial Acá te lo contamos de Radioactiva 100.7 y contó detalles de esta propuesta solidaria.



“Nos encontramos nuevamente generando estas acciones que las hacemos puntualmente en fechas especiales, además de otros proyectos, en este caso repetimos lo que hicimos el año pasado y la campaña consiste en que las personas tienen la posibilidad de poder colaborar con una cena navideña solidaria a través de una transferencia”. Voluntarias de Alimendar en la colecta navideña del año pasado.

El monto estipulado para el costo de cada menú es de 1.000 pesos y la gente puede donar esta suma o una mayor o también menos si no llega con esa cifra.



Buena respuesta

“Estamos contentos porque la gente siempre apoya nuestro trabajo y se suma a colaborar, ya estamos llegando a la mitad de las cenas previstas y tenemos la esperanza de que en el fin de semana y en los próximos días vamos a alcanzar la meta o hasta podemos lograr superarla”, indicó.



Y añadió: “Las personas pueden donar 1.000 pesos, que es el costo de cada cena, o más cenas si está en sus posibilidades, si tienen 100 pesos o 200 y quieren aportar también es bienvenido, y se pueden donar también los ingredientes”.



Además del valor de la cena, se reciben ropa, calzados, mercaderías y alimentos que serán entregados en los barrios populares.



Acerca de cómo se repartirán las cenas navideñas, expuso que “seleccionamos a las personas que más están precisando esta ayuda de entre los comedores comunitarios como para poder contribuir con ellos y que entre todos podamos generar una acción copada, solidaria y que nos marque un camino de que estamos comprometidos”.



El referente resaltó que en la comunidad son muchas las personas y empresas que ya conocen el trabajo del Proyecto Alimendar, que tiene una trayectoria en el rescate de alimentos, la concientización para evitar el desperdicio y la articulación con otras organizaciones y con los comedores comunitarios.



“La transparencia y la experiencia para coordinar y poder llevar las donaciones a quienes más lo necesiten es algo que nos fortalece y que hace que mucha gente nos apoye y también invitamos a quienes no nos conocen y a quienes sí ya nos conocen a que se sumen como voluntarios, si quieren ayudar a realizar las entregas o a cocinar los platos navideños”, alentó.



En este sentido, precisó que cada etapa de la campaña solidaria y de las distintas acciones que llevan adelante se comparte en las redes y se refleja con fotografías y testimonios. “Esta comunicación es muy importante para que la gente sepa que su ayuda y colaboración está llegando y ayudando a las personas y que hacemos un trabajo correcto, transparente y apartidario”.



Realidad en los barrios populares

Por último, Borboy, consultado por El Territorio, reflexionó acerca de la realidad que se vive en los barrios populares y que se puede palpar en los comedores. “Las cocineras comunitarias tienen una preocupación muy grande por la situación que se está viviendo en estos días, sabemos que los comedores comunitarios están en la primera línea cuando se vive una crisis. Pasó eso en la pandemia, cuando muchas personas por la cuarentena no podían trabajar y ahora sabemos que muchas veces el dinero no va a alcanzar y que la gente va a asistir a los comedores”.



Alimendar en conjunto con Techo, Foro ODS Misiones, Red de Cocineras Comunitarias y la asesoría de la Municipalidad de Posadas se encuentra realizando el Primer Relevamiento de Comedores Comunitarios. Se espera que la información obtenida contribuya a generar redes entre los distintos actores y articular acciones que fortalezcan a las comunidades.

Para agendar

Modo Navidad

Para colaborar se puede comprar un menú de 1.000 pesos o más o lo que se pueda, enviando por transferencia al alias: alimendar.posadas. Hay tiempo hasta el jueves. Más información al 376-4101566 y en redes @alimendarposadas.