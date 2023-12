El responsable de redes sociales de Milei anunció que donará su sueldo

miércoles 13 de diciembre de 2023 | 19:22hs.

El responsable del manejo de rede sociales del presidente Javier Milei, Iñaki Gutiérrez, anunció hoy que desempañará sus funciones "ad honorem", ya que donará su salario.

"Me metí en política para cambiar la realidad de mi patria que hoy hace que 1 de cada 2 argentinos sea pobre, no por un sueldo. Es por eso que hoy anuncio que trabajaré en el gobierno de Javier Milei Ad honorem. Al no estar la posibilidad de renunciar al sueldo lo donaré", escribió el joven libertario en su cuenta de X (ex Twitter).



Consultado por otro usuario de la red social acerca de cómo va a mantenerse si no va a cobrar un sueldo por su trabajo, Gutiérrez respondió: "Tengo 22 años, padres que me tengo el honor de tener en mi vida y estudio 2 carreras universitarias, buscaré de forma lícita la manera de mantenerme, como lo hice estos dos años que trabajé gratis en la campaña".

En tanto, la novia de Iñaki, Eugenia Rolón, también ferviente militante libertaria y especialista en redes, hizo este miércoles un anuncio similar.

"Quiero comunicarles que oficialmente trabajaré en el gobierno de Javier Milei, pero entendiendo que en mi país más del 60% de los chicos son pobres, no voy a cobrar un sueldo", escribió en X.

Y agregó: "Junto con Iñaki Gutiérrez hemos decidido donarlo todos los meses ya que no se puede renunciar al mismo".