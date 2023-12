miércoles 13 de diciembre de 2023 | 14:57hs.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, advirtió hoy que si el Estado no interviene en la obra pública "se podrán hacer muy pocas" iniciativas porque "el grueso de las obras de infraestructura no tienen interés económico para un privado".

"La inversión privada en el total de la infraestructura de un país no excede el orden del 7% o se puede llegar a un 15% con distintas modalidades pero el resto es inversión pública, porque el grueso de las obras de infraestructura no tienen interés económico para un privado", sostuvo Weiss en diálogo con la plataforma FutuRock. Sin intervención estatal "se podrían hacer muy pocas obras", remarcó el directivo.

En referencia al anuncio del Gobierno de no licitar obra pública, dijo: "Suponíamos que iba a haber un ajuste en la obra pública, se cancelan los contratos de aquellas licitaciones cuyas obras todavía no empezaron, no va a haber nuevas licitaciones y continuarían las obras que están en curso, no dijeron de qué forma".

Agregó que "las obras que están en curso vienen de un proceso complicado por la alta inflación y atrasos en los pagos en algunos casos muy importantes". "Tenemos que ver cómo se traduce esto en la práctica en los próximos meses, estamos esperando tener reuniones con el ministro de Infraestructura y el secretario de Obra Pública", señaló el dirigente empresario.

Weiss dijo que "3 mil son las obras que estarían en este momento en ejecución" y sostuvo que "el empleo total es de 550 mil personas entre mensualizados y jornalizados, y en la obra pública serían unos 270 mil de manera directa".

Consultado sobre si la cancelación de obras puede generar litigios, dijo que "si hay un contrato firmado y una de las partes no lo cumple, potencialmente se puede entablar una demanda en la Justicia".

"Veremos caso por caso. En muchos casos los contratistas en obras donde no hubo un perjuicio económico importante optan por no litigar", concluyó el presidente de la Comarco.