Para prevenir enfermedades, instan a reducir consumo de bebidas azucaradas

martes 12 de diciembre de 2023 | 4:00hs.

Por el calor aumenta el consumo de bebidas azucaradas y alcohólicas y ante eso, especialistas recomiendan hidratarse con agua o agua saborizada ya que el consumo de bebidas con alto nivel de azúcar o alcohol puede producir enfermedades como la diabetes y el sobrepeso.



En este sentido, la integrante del Colegio de Nutricionistas de Misiones, Carina González contó que las gaseosas además de tener colorantes, azúcares extras y edulcorantes no son recomendables en la alimentación diaria.



“Los jugos concentrados o que están hechos a base de soja tienen un tipo de hormonas que no son convenientes para los niños porque por ahí estimulan al crecimiento y se desarrolla la pubertad precoz. Lo ideal es hidratarse con agua o -yo les llamo jugos naturales- a los que hacemos en casa con naranja, mandarina, una limonada, pomelo, esos sí son naturales porque vos comprás la fruta, la cortás en rodajas y eso hasta los niños pueden tomar”, explicó.



Consecuencias

En cuanto a las consecuencias de consumir diariamente estos líquidos calóricos compuestos por conservantes, colorantes, azúcares y edulcorantes, la profesional resaltó que pueden derivar a diabetes, sobrepeso u obesidad. “A esto se le tiene que sumar qué come la persona. Hay veces que toman dos hasta tres litros de gaseosa por día porque en estos momentos hay mucho calor”.



A su vez, la nutricionista recomendó que en las fiestas de fin de año se priorice el disfrute y el momento de compartir. En lo que refiere a bebidas alcohólicas, sugirió intercalar con un vaso de agua para favorecer la hidratación y la saciedad. “Lo recomendable es que en una bebida alcohólica, por ejemplo en un vino lo aconsejable son dos vasos, en una cerveza también son dos latitas, entonces por ahí si vos ingerís en el medio un poquito de agua, esa bebida te va a durar un poquito más y no te vas a exceder tanto. La forma de incorporar más frutas y verduras para hidratar también es a través de licuados con agua y zanahoria o pepino, que sirven para refrescar y evitar excesos”, sostuvo González.



De igual forma, en las comidas navideñas la sugerencia es probar un dulce o un sólo postre y no consumirlos todos a la vez. Lo ideal es elegir entre una torta y un helado, una garrapiñada, turrón o pan dulce y no consumirlos todo el mismo día.



Otro de los aspectos fundamentales remarcados por la nutricionista es cuidar que los alimentos no pierdan la cadena de frío para evitar intoxicaciones. “Hay que tratar de elegir alimentos que ya tengan cocción y evitar la mayonesa en las ensaladas que pueden arruinarse y elegir aderezos como el aceite de oliva y otros. Si van a usar mayonesa, que la ensalada quede en la heladera y sacarlos a último momento. Por las altas temperaturas se recomienda que este tipo de alimentos no permanezcan más de una hora y media a temperatura ambiente”.



Según la profesional, consumir alimentos en mal estado puede derivar a una enterocolitis, cólico por una ingesta mayor de lo común y diarrea, porque el exceso lleva a que el organismo después tienda a descartar todo lo que fue consumido por encima de lo normal.



“Si vamos a comprar algo en alguna casa de comida debemos preguntar bien la fecha de vencimiento, ver que está en condiciones ese alimento para poder dar a los chicos. Mi recomendación es que los menores de 5 años, no coman carne molida ni hamburguesas, tanto para la fiesta o para la bebida”, concluyó.



Consumo de jugos en los chicos



El panorama en los niños también es alarmante. Así lo reflejó en una nota reciente, la pediatra y especialista en nutrición infantil María Esther Ibáñez.



“Vemos en las consultas realizadas en el hospital que cuando los chicos vienen por sobrepeso y obesidad las respuestas del interrogatorio demuestran que en su alimentación está incluida muchas veces la ingesta de gaseosas y jugos”, dijo.



Asimismo, en esa oportunidad detalló que el consumo de bebidas azucaradas influye mucho en el peso de los pacientes pediátricos lo cual les puede generar conductas difíciles de cambiar en la adolescencia o adultez. “Esos productos contienen calorías vacías, porque solamente aportan eso y no otros nutrientes”, hizo hincapié.



Y agregó que el sobrepeso y la obesidad podrían estar acompañados de alteraciones del colesterol, triglicéridos, glucosa y además, los predispone a desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles.



Precisamente, Ibáñez reflejó que el problema central se genera cuando la ingesta de estos productos industrializados se realizan de manera diaria. “Así como los alimentos enlatados y embutidos, los jugos y gaseosas tienen alto contenido de sodio. Esto podría acarrear problemas renales y aumentar la presión arterial”, indicó esa vez.



En conclusión, la pediatra sostuvo que lo recomendable es que los chicos coman frutas, tomen agua y beban tereré con rodajas de frutas o hierbas.