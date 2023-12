Denuncian que un docente abusó de una niña en una aldea mbya guaraní

sábado 09 de diciembre de 2023 | 23:01hs.

Un integrante de la aldea mbya guaraní Tape Porá de San Ignacio denunció ante la Policía de Misiones que un docente de su comunidad abusó sexualmente de su pequeña hija de 10 años. A su vez, agregó que a pesar de haber alertado de la situación a sus pares para que situaciones similares no vuelvan a suceder con otra criatura, el acusado continúa en libertad, razón por la cual el denunciante y su familia tuvieron que abandonar la aldea para no tener contacto con el acusado.



En diálogo con este matutino, Jorge A., padre de la menor y que además es referente educativo autónomo del Consejo Educativo de los Pueblos Indígenas, se refirió al caso y su opinión al tratamiento que dieron desde la comunidad donde trabaja el implicado.



"Yo también soy docente en nuestra comunidad y jamás se me ocurriría cometer ese delito con una menor. Sabemos que desde épocas ancestrales a las niñas no se las respeta, pero es hora que eso vaya cambiando, son inocentes que debemos proteger. Quiero que él en persona reconozca su error y que presente su renuncia y que el cacique no le dé su apoyo diciendo que esas cosas son normales en nuestra cultura", aseguró el progenitor.



Además, señaló: "Nosotros hicimos la denuncia el martes pasado en la Comisaría de la Mujer ya que nuestro propósito es proteger a nuestros niños dentro y fuera de la comunidad ya que considero que es un deber de los adultos, así como dictan las leyes para los docentes dentro de la unidad educativa, que todos sean protegidos por igual sin importar la cultura, teniendo en cuenta que estamos absorbidos por una sociedad que protege las acciones indebidas contra menores".



El entrevistado también reclamó que se tomen cartas en el asunto y que se trate el tema seriamente para que no vuelva a ocurrir. "Las autoridades aparentemente no nos creen, al igual que la directora de la escuela, ya que aseguran que no lo ven como un intento de abuso y otras acciones contra la menor por parte del docente. Por ese motivo tuvimos que ir de esa comunidad a otra para proteger a mi hija, quien sufrió además acoso".



A raíz de lo sucedido, la familia de la pequeña tuvo que mudarse a otra comunidad a la espera de que se avance en la pesquisa por lo ocurrido con la pequeña.