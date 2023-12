Músicos e instituciones de la cultura nacional despiden a Ramón Ayala

"Ramón me dicen que te fuiste y en realidad te quedaste en cada corazón sensible que supiste atravesar con tu arte y tu don de gente", escribió Jorge Suligoy. "Te despido pero no te olvido juglar misionero y universal", apuntó.

El Ministerio de Cultura de la Nación envió un comunicado que reza: "Despedimos al gran Ramón Ayala. El músico, artista plástico, compositor e intérprete, nacido en Posadas, Misiones, compuso más de 300 canciones, entre las que se encuentran verdaderos himnos populares como "El Cosechero", "Posadeña Linda" y "El Mensú".

Por su parte, el Instituto Nacional de la Música (Inamu) señaló: "Con profunda tristeza despedimos del gran Ramón Ayala, referente por excelencia del arte del Litoral, padre del gualambao y símbolo de la provincia de Misiones".

El Fondo Nacional de las Artes comunicó en redes sociales: "Despedimos al gran Ramón Ayala. Figura emblemática del folclore del litoral, recibió el Premio Trayectoria 2021 en la disciplina Música".

Y el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad escribió: "Eterno. Gracias en nombre del pueblo Misionero", una despedida a la que se sumó la Ciudad de Posadas con "Hasta siempre Ramón Ayala, gracias por tu poesía, por cantarle y serle fiel a tu pueblo, por dignificar con tus canciones a tantos trabajadores, por tu sabiduría y por dejarnos la canción más linda".

A su vez, la Universidad Nacional de Misiones destacó "con el más sentido pésame despedimos al artista Ramón Ayala. En el año 2013 fue distinguido por la UNaMcon el título Doctor Honoris Causa con mención especial al mérito socio-cultural en reconocimiento a su lucha por la preservación, promoción y difusión de la cultura regional".

Y Canal Encuentro destacó: "Se fue uno de los grandes artistas argentinos. Músico, pintor, escritor. Un río de Misiones lleva su nombre. Una forma de hacer justicia a su música que supo convertir el territorio en poesía".