Rita Cervantes fue condenada a 4 años de prisión

miércoles 06 de diciembre de 2023 | 14:05hs.

Rita Marianela Cervantes Martínez fue condenada a la pena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo por el Tribunal Penal 2 de Posadas, como autora del delito de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa. La sentencia se dio a conocer esta tarde, con la disidencia del juez (subrogante) Carlos Jiménez, quien votó por la absolución de la acusada, argumentando el beneficio de la duda.



Un rato antes, durante los alegatos, la defensora de Cervantes, la abogada Luciana Sommer Aromi, había solicitado la absolución, alegando que no existían pruebas suficientes que comprometieran a su defendida. Sin embargo, el fiscal, Vladimir Glinka, había pedido al tribunal que Cervantes fuera condenada a siete años de prisión.



La lectura de los fundamentos de la sentencia se llevará a cabo el 20 de diciembre de 2023 a las 12:00 en la sala de debates del Tribunal Penal 2 de Posadas.

Disparidad en los alegatos

Tras un largo fundamento, previo a escuchar la sentencia el fiscal Glinka pidió la pena de 7 años de prisión por intento de homicidio de Cervantes contra su hija recién nacida. En un hecho inédito, la pena solicitada era menor a lo establecido por el CP para ese delito.

Además, el fiscal desarrolló la hipótesis que el ataque de la mujer contra la menor "fue en su casa, para después llevarla a tirar" en una bolsa a orillas del arroyo Mártires, deslizando que todo el episodio se dio en "complicidad con su familia".

La abogada Luciana Sommer Aromi, en representación de la acusada pidió la absolución al considerar que "no hay pruebas que culpen a Rita del intento de homicidio", argumentando sobre eso que "no hay sangre de Rita en la bebé, ni viceversa; tampoco huellas de Rita, ni testigos que la vieron a ella con la bebé en el arroyo y tampoco imágenes de las cámaras".

"Rita está privada de su libertad y de su vida hace 3 años. Ya tiene suficiente. Y sus hijos, que la necesitan, también ya tuvieron suficiente. Esto la va a acompañar hasta su último suspiro", manifestó la letrada en su alegato final.

La voz de la acusada

"No puedo entender qué pasó hace tres años con mi bebé. Traté mil veces y no puedo", lamentó Rita, el martes, cuando por primera vez decidió declarar ante los jueces. Asimismo, aseguró que su vínculo con su hija ahora es muy bueno, se comunican por videollamada, se mandan fotos y la pequeña la llama como mamá.



"Nunca me imaginé que me pasara eso a mí. Yo amaba a mi bebé. Me da mucha bronca no haber tenido panza y no sentirla", manifestó, agregando: "Mis hijos son los más importante que tengo. Estoy pendiente para que no se sientan solos". Ratificó entre lágrimas: "No sé lo que pasó. A todo el mundo le pido que me explique y nadie me lo explica".