La fiscalía pidió siete años de prisión para Rita Cervantes

miércoles 06 de diciembre de 2023 | 11:39hs.

Tras los alegatos, el fiscal Vladimir Glinka de la causa contra la mujer acusada de intentar asesinar y luego abandonar a su beba recién nacida en septiembre del 2020, pidió siete años de prisión por intento de homicidio. Ahora será el turno de la defensa y luego habría sentencia.

Tras un largo fundamento, el fiscal Glinka pidió la pena de siete años de prisión por intento de homicidio de Rita Cervantes contra su hija recién nacida. En un hecho inédito, la pena solicitada es menor a lo establecido por el código penal para ese de delito.

Además, el fiscal desarrolló la hipótesis que el ataque de la mujer contra la menor “fue en su casa, para después llevarla a tirar” a orillas del arroyo Mártires, deslizando que todo el episodio se dio en “complicidad con su familia”.

Como informó este medio, ayer en la cuarta jornada que se lleva adelante en el Tribunal Penal Dos de Posadas,la acusada Rita Cervantes contó su versión de los hechos.

“El embarazo ya estaba avanzado cuando me enteré”, manifestó la Rita para luego agregar “le dije a Sacha (su ex pareja) que me iba a ir al médico. Yo ya sentía que la iba a tener”.

En tanto que luego cerró lamentando “no puedo entender qué pasó hace tres años con mi bebé. Traté mil veces y no puedo”.