miércoles 06 de diciembre de 2023 | 10:01hs.

Con los alegatos del fiscal Vladimir Glinka, comenzó la última jornada del juicio contra Rita Cervantes, acusada de intentar matar a su hija y abandonarla al borde del arroyo Mártires de la ciudad de Posadas, en septiembre del 2020. Tras los alegatos de las partes, podrían dictar una sentencia en la jornada de este miércoles.

Cabe recordar que en la jornada del martes, en el Tribunal Penal Dos de Posadas, en la quinta jornada del juicio, cerrando la ronda de testigos, la acusada Rita Cervantes contó su versión de los hechos.

“El embarazo ya estaba avanzado cuando me enteré”, manifestó la Rita para luego agregar “le dije a Sacha (su ex pareja) que me iba a ir al médico. Yo ya sentía que la iba a tener”.

En tanto que luego cerró lamentando “no puedo entender qué pasó hace tres años con mi bebé. Traté mil veces y no puedo”.