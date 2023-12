La defensa pidió absolución para Rita Cervantes

miércoles 06 de diciembre de 2023 | 13:39hs.

La defensa de Rita Cervantes, la abogada Luciana Sommer Aromi, pidió la absolución de la mujer acusada de intento de homicidio y posterior abandono de su hija recién nacida a orillas del arroyo Mártires de Posadas. Cabe señalar que el hecho se registró el 7 de septiembre del 2020.

En su alegato, la defensa consideró que no hay pruebas que “culpen a Rita del intento de homicidio”, explicando que no hay sangre de Rita en la “bebé ni viceversa”; tampoco “huellas de Rita; no hay testigos que la vieron a ella con la bebé en el arroyo y tampoco las imágenes de las cámaras”.

"Rita está privada de su libertad y de su vida hace 3 años. Tiene suficiente. Y sus hijos, que la necesitan, también tuvieron suficiente. Esto la va a acompañar hasta su último suspiro", manifestó la defensa.

Cabe señalar que momentos antes, la fiscalía había pedido la pena de 7 años de prisión desarrollando la hipótesis que el ataque de la mujer contra la menor “fue en su casa, para después llevarla a tirar” a orillas del arroyo, deslizando que todo el episodio se dio en “complicidad con su familia”.